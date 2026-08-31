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Söhnchen ist da!

Jeanette Biedermann ist erstmals Mama geworden

Society International
31.08.2026 14:27
Im Juni präsentierte Jeanette Biedermann stolz ihren Babybauch, jetzt ist die Sängerin erstmals ...
Im Juni präsentierte Jeanette Biedermann stolz ihren Babybauch, jetzt ist die Sängerin erstmals Mama geworden.(Bild: APA-Images / Action Press / gbrci)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jeanette Biedermann schwelgt im absoluten Babyglück: Die Sängerin ist mit 46 Jahren zum ersten Mal Mama geworden – und schwärmt nach der Geburt: „Mein Sohn ist das allergrößte Geschenk meines Lebens.“

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Der „Bild“-Zeitung bestätigte Biedermann die Geburt ihres ersten Kindes und kam im Gespräch aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Oh mein Gott, wie herzerwärmend er einen anschaut und wie friedlich er ist, wenn er schläft, wie ein kleiner Buddha“, kann sich die Sängerin an ihrem Söhnchen gar nicht sattsehen.

„Kerngesund und athletisch“
„Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für so ein kleines, magisches Wesen“, verriet die 46-Jährige weiter. 

Noch in der letzten Woche läutete Jeanette Biedermann mit einem Schnappschuss vor der Wiege den Countdown zur Geburt ein, jetzt ist die Sängerin erstmals Mama geworden:

Besonders bewegend sei der Moment gewesen, als sie ihren Nachwuchs zum ersten Mal im Arm gehalten habe. „Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er“, erklärte sie. „Freudentränen und ein tiefes Gefühl überwältigender Liebe! Immer wieder Tränen des Glücks.“

Geburt „größte Herausforderung meines Lebens“
Die Geburt sei zwar „die größte Herausforderung meines Lebens“ gewesen, gestand Biedermann, die allen Müttern Tribut zollt. „Aber am Ende hat das allergrößte Geschenk und das Glück unseres Lebens auf uns gewartet.“

Ihr Partner Sebastian sei bei der Geburt dabei gewesen, so die Sängerin weiter. „Er ist der wichtigste Mann an meiner Seite – meine Liebe!“ Auch während der Schwangerschaft habe er sie liebevoll umsorgt. „Physisch und psychisch mit allem, was möglich war“, freut sich Biedermann. „Wir haben voller Liebe emotional zusammengestanden.“

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Vorfreude auf Leben zu dritt
Bald darf die kleine Familie nach Hause, wo dann das neue Leben zu dritt beginnt. „Wir nehmen uns die Zeit, um in Ruhe alles zu verarbeiten und zu begreifen“, verriet Biedermann abschließend. Auf all die neuen Aufgaben und Erfahrungen, die jetzt vor ihnen liegen, freuen sie sich aber schon sehr, wie sie unterstrich.

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