Jeanette Biedermann ist erstmals Mama geworden

Vorfreude auf Leben zu dritt

Bald darf die kleine Familie nach Hause, wo dann das neue Leben zu dritt beginnt. „Wir nehmen uns die Zeit, um in Ruhe alles zu verarbeiten und zu begreifen“, verriet Biedermann abschließend. Auf all die neuen Aufgaben und Erfahrungen, die jetzt vor ihnen liegen, freuen sie sich aber schon sehr, wie sie unterstrich.