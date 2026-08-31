Schlaganfall in Zelle: Polizisten freigesprochen

Diverse Ursachen und viele Widersprüche

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren ergingen am Ende vier nicht rechtskräftige Freisprüche. So konnte der Gerichtsmediziner nicht ausschließen, was den Schlaganfall genau verursacht hatte. Denn auch eine plötzliche Reißbewegung des Kopfes, die nicht durch einen Polizeibeamten verursacht wurde, hätte solch ein Trauma hervorrufen können. Es konnte außerdem nicht mehr lückenlos geklärt werden, wer wann wo im Einsatz war – besonders, wer das Opfer wann und in welchem Zustand gesehen hat.