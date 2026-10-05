„Sehr seltenes Virus“ stellt Ski-Dame vor Probleme

Untersuchungen zeigten schließlich, dass sich das Speed-Ass gleich zwei Virusinfektionen eingefangen hatte. „Anhand der Blutwerte stellte man fest, dass ich zuerst von einer infizierten Mücke gestochen wurde und mir das Chikungunya-Virus eingefangen hatte, und dann ... hatte ich mir auch noch das Parvovirus B19 eingefangen, ein sehr seltenes Virus bei Erwachsenen, da es normalerweise nur kleine Kinder befällt, aber alle möglichen Symptome verursacht.“