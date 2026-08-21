Pet Owners in Despair
How the Feed Shortage Is Driving Up Prices
Horse owners are complaining about the extreme rise in the cost of hay bales. While many cattle farmers have already had to part with their animals, horses are not being sold off so quickly. The “Krone” spoke with a horse owner who is desperately searching for affordable feed.
In recent years, the animal lover from the Braunau district in Upper Austria had to budget about 35 euros per bale of hay; due to this year’s feed shortage, prices have at least doubled. Nine horses live at her sanctuary; the Innviertel resident needs twelve to 15 bales of hay per month.
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