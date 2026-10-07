Familienvater verzweifelt: Gibt kaum noch Hoffnung

Wir haben über den Leidensweg von Gerald G. berichtet. Noch nicht lange ist es her, da war er passionierter Familienvater, begeisterter Feuerwehrmann, engagierter Tierschützer. Seither ist viel passiert. Ein Tumor, Therapien, heftige Eingriffe wie eine OP im Gehirn bei vollem Bewusstsein. Epileptische Anfälle, Schlaganfall. Gerade noch war er auf der Palliativstation im Krankenhaus. Jetzt ist er zuhause. Zum Sterben, wie er selbst bitter sagt.