Bankräuber nutzte ChatGPT bei Tatplanung

Die Konsequenz: Zehn Jahre Haft

Bei der Festnahme bestritt er, an dem Banküberfall beteiligt gewesen zu sein – erlaubte den Ermittlern aber Zugriff auf sein Telefon, wo sie auch die Unterhaltungen mit ChatGPT fanden. Er ist nun zu gut zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Davon wurden 37 Monate für den Überfall verhängt und weitere 84 Monate dafür, dass er dabei mit einer Waffe drohte.