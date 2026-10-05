Vietnam: Bande stahl fast 2700 Katzen für Verzehr

Verzehr von Katzen und Hunden normal

Katzenfleisch kann in Vietnam für rund 70.000 Dong pro Kilogramm verkauft werden – das sind umgerechnet etwa 2,40 Euro. In dem Land ist es legal, das Fleisch von Katzen und Hunden zu essen, einige Restaurants verkaufen die Speisen sogar in ihren Lokalen. Für gewöhnlich müssen die Restaurantbetreiber jedoch ausweisen, woher das Fleisch kommt.

Katzendiebstahl-Banden

Erst im Juni hat die Polizei in Vietnam ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen. Mehr als 400 gestohlene Katzen wurden dabei befreit.