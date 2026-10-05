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Zwölf Festnahmen

Vietnam: Bande stahl fast 2700 Katzen für Verzehr

Ausland
05.10.2026 11:41
Eine illegale Bande soll in Vietnam knapp 2700 Katzen gestohlen haben (Symbolbild).
Eine illegale Bande soll in Vietnam knapp 2700 Katzen gestohlen haben (Symbolbild).(Bild: AFP/ APA / AFP / Humane World for Animals Vietnam / Handout, Krone KREATIV)
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Von krone.at

Eine illegale Bande soll in Vietnam knapp 2700 Katzen gestohlen und für den Verzehr zum Schlachter gegeben haben. Jetzt sind zwölf Männer festgenommen worden.

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Die Männer hätten die Taten gestanden, teilte die Polizei mit. Das Netzwerk wurde erstmals im Juli letzten Jahres entdeckt, als die Polizei 50 lebende Katzen sowie 55 Katzenfallen, zwei Waagen und zwei Fellentfernungsmaschinen beschlagnahmte.

Bande zog nachts durch die Straßen
Staatliche Medien berichteten, die mutmaßlichen Täter seien nachts in kleinen Gruppen auf der Suche nach Katzen durch Wohngebiete gezogen. Jedes Team habe vier bis zehn Tiere gestohlen.

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Diese Katze konnte gerettet werden.
Erfolg in Vietnam
Illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen
16.06.2026

Verzehr von Katzen und Hunden normal
Katzenfleisch kann in Vietnam für rund 70.000 Dong pro Kilogramm verkauft werden – das sind umgerechnet etwa 2,40 Euro. In dem Land ist es legal, das Fleisch von Katzen und Hunden zu essen, einige Restaurants verkaufen die Speisen sogar in ihren Lokalen. Für gewöhnlich müssen die Restaurantbetreiber jedoch ausweisen, woher das Fleisch kommt.

Katzendiebstahl-Banden
Erst im Juni hat die Polizei in Vietnam ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen. Mehr als 400 gestohlene Katzen wurden dabei befreit.

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