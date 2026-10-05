Sterbender Schwan? Medwedew äfft Dokovic nach

Es war einer der vielen unglaublichen Ballwechsel in einem hoch spektakulären Duell. Novak Djokovic, zuvor schon sichtlich angeschlagen und – vermeintlich – mehrmals an sein körperliches Limit gelangt, holte sich den Punkt zu Beginn des zweiten Satzes (nachdem er den ersten mit 7:5 gewonnen hatte). Sehr zum Unverständnis seines Gegners Daniil Medwedew. Ungläubig ob der immer wieder freigesetzten Kräfte seines Gegners, flüchtet sich Medwedew in Galgenhumor. Oder gar in Unsportlichkeit? Er äfft Djokovic sichtlich nach. Tut so, als würde er zusammensacken. Als würden ihn die Kräfte sichtlich verlassen. Das schiere Signal dahinter: „Erst spielt der den sterbenden Schwan, dann läuft er doch wieder wie ein Roboter.“