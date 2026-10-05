Schon wieder – schwerer Rückschlag für Sturm!

Die dreiwöchige Länderspielpause neigt sich dem Ende zu, die Teamspieler aus aller Herren Länder tröpfeln langsam im Trainingszentrum von Sturm ein. Doch bevor es am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in der Bundesliga bei der Wiener Austria weitergeht, muss der Verein einen schweren Dämpfer wegstecken.