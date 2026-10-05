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Schon wieder – schwerer Rückschlag für Sturm!

Fußball National
05.10.2026 15:24
Otar Kiteishvili sorgt bei Sturm für Unverständnis.
Otar Kiteishvili sorgt bei Sturm für Unverständnis.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die dreiwöchige Länderspielpause neigt sich dem Ende zu, die Teamspieler aus aller Herren Länder tröpfeln langsam im Trainingszentrum von Sturm ein. Doch bevor es am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in der Bundesliga bei der Wiener Austria weitergeht, muss der Verein einen schweren Dämpfer wegstecken. 

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„Das Zittern um den König“, lautete der Titel in der „Krone“ am 22. September nach Sturms letztem Ligaspiel in Salzburg vor der Länderspielpause. Da war klar, dass Otar Kiteishvili zur Nationalmannschaft reisen wird. Trotz seiner Wadenverletzung, die den Spielmacher wochenlang außer Gefecht gesetzt hatte.

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