China verlor Platz eins der Männer-Weltrangliste

Erster Japaner auf Platz eins seit 1980

Der 19-jährige Matsushima ist der erste Japaner seit Seiji Ono im Juli 1980, der auf Platz eins der Weltrangliste steht. Seit dem Jahr 2000 schafften das nur vier Spieler, die nicht aus China kommen: der Österreicher Werner Schlager nach dessen WM-Triumph 2003, die beiden Deutschen Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll sowie Wladimir Samsonow aus Belarus.