26 Grad – dann kommen Regen, Sturm und Schnee

Dabei kann der Regen mitunter kräftig ausfallen. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze am Abend auf rund 1500 Meter. Auch der Wind wird zum Thema: Zunächst weht im Osten noch Südwind, später dreht er verbreitet auf West und frischt besonders im Donauraum sowie am Abend im Osten lebhaft bis kräftig auf. Während sich der Osten noch über Temperaturen um oder knapp über 20 Grad freuen darf, liegen die Höchstwerte österreichweit nur noch zwischen 13 und 22 Grad.