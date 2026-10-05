Tödlicher Unfall am Schutzweg: 600 Euro Strafe

Ein Milchtankwagen hat am 9. September 2025 eine Fußgängerin (85) am Zebrastreifen in Salzburg-Itzling tödlich erfasst. Die Lenkerin (46) musste sich am Montag im Bezirksgericht dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung stellen. Wegen eines Aufmerksamkeitsfehlers wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt – nicht rechtskräftig.
Der schreckliche Unfall war in den Abendstunden an der Kreuzung der Elisabethstraße und August-Gruber-Straße passiert: Verkehrsbedingt hatte die 46-jährige Lenkerin eines Milchtankwagens vor der Kreuzung angehalten. Genau in dem Moment, als sie losfuhr, schritt gerade eine 85 Jahre alte Fußgängerin über den dortigen Zebrastreifen. Die Seniorin wurde vom Lkw erfasst und erlag letztlich ihren schweren Verletzungen. Die Lenkerin bemerkte den Zusammenprall erst, als Passanten sie kurz danach anhielten.
Geständnis und Schuldspruch
Am Montag, mehr als ein Jahr nach dem Passierten, stellte sich die Lenkerin im Bezirksgericht Salzburg dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Unfall-Experte und Sachverständiger Gerhard Kronreif wies dabei auf einen groben Aufmerksamkeitsfehler als Unfallursache hin.
Daraufhin legte die Frau ein Geständnis ab. Sie wurde im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt. Das Urteil nahm die Angeklagte an, die Staatsanwaltschaft gab aber keine Erklärung zu einem Rechtsmittel ab – daher ist es noch nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.