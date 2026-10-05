Tödlicher Unfall am Schutzweg: 600 Euro Strafe

Der schreckliche Unfall war in den Abendstunden an der Kreuzung der Elisabethstraße und August-Gruber-Straße passiert: Verkehrsbedingt hatte die 46-jährige Lenkerin eines Milchtankwagens vor der Kreuzung angehalten. Genau in dem Moment, als sie losfuhr, schritt gerade eine 85 Jahre alte Fußgängerin über den dortigen Zebrastreifen. Die Seniorin wurde vom Lkw erfasst und erlag letztlich ihren schweren Verletzungen. Die Lenkerin bemerkte den Zusammenprall erst, als Passanten sie kurz danach anhielten.