Tankstellen-Betreiber in die Pleite geschlittert

Kein Tag ohne Pleite – und die Serie macht vor keiner Branche halt: In Tirol erwischte es jetzt einen Tankstellen-Betreiber. Nach einem Gläubigerantrag wurde ein Insolvenzverfahren bei Gericht eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf mehr als 100.000 Euro.
Über das Vermögen der Eder Betriebs GmbH mit Sitz in Maurach sei am Montag am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass die GmbH ihren „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Das Unternehmen betreibt eine Tankstelle und beschäftigt nach Angaben des KSV1870 drei Mitarbeiter.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.
Kreditschutzverband von 1870
Insolvenzursachen noch nicht bekannt
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. Zu den konkreten Ursachen der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. Diese sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden.
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV1870.
Schulden im sechsstelligen Bereich
Laut Eigenangabe der Schuldnerin belaufen sich die aushaftenden Verbindlichkeiten auf rund 124.000 Euro. Der KSV1870 weist allerdings darauf hin, dass diese Angaben aufgrund der kurzen Zeit seit Verfahrenseröffnung noch nicht überprüft werden konnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.