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Insolvenzverfahren

Tankstellen-Betreiber in die Pleite geschlittert

Tirol
05.10.2026 15:18
Der Betreiber einer Tankstelle ist insolvent (Symbolbild).
Der Betreiber einer Tankstelle ist insolvent (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Kein Tag ohne Pleite – und die Serie macht vor keiner Branche halt: In Tirol erwischte es jetzt einen Tankstellen-Betreiber. Nach einem Gläubigerantrag wurde ein Insolvenzverfahren bei Gericht eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf mehr als 100.000 Euro.

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Über das Vermögen der Eder Betriebs GmbH mit Sitz in Maurach sei am Montag am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass die GmbH ihren „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.

Das Unternehmen betreibt eine Tankstelle und beschäftigt nach Angaben des KSV1870 drei Mitarbeiter.

Zitat Icon

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.

Kreditschutzverband von 1870

Insolvenzursachen noch nicht bekannt
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. Zu den konkreten Ursachen der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. Diese sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden.

Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV1870.

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Schulden im sechsstelligen Bereich
Laut Eigenangabe der Schuldnerin belaufen sich die aushaftenden Verbindlichkeiten auf rund 124.000 Euro. Der KSV1870 weist allerdings darauf hin, dass diese Angaben aufgrund der kurzen Zeit seit Verfahrenseröffnung noch nicht überprüft werden konnten.

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