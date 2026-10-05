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Nach Verletzungspause: Alcaraz wieder im Finale

Tennis
05.10.2026 15:41
Carlos Alcaraz steht nach seiner Verletzungspause wieder in einem Finale.
Carlos Alcaraz steht nach seiner Verletzungspause wieder in einem Finale.(Bild: EPA/RODRIGO REYES MARIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz ist nur noch einen Schritt von seinem ersten Turniersieg nach seiner Verletzungspause entfernt. Der topgesetzte Titelverteidiger zog am Montag mit einem mühevollen 5:7,6:3,6:1-Erfolg über seinen Landsmann Jaume Munar ins Endspiel des ATP500-Events Japan Open in Tokio ein. 

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Finalgegner am Dienstag ist der Tscheche Jiri Lehecka, der Valentin Vacherot aus Monaco mit 6:4,6:2 bezwang und seinen ersten Saisontitel anpeilt.

Jiri Lehecka
Jiri Lehecka(Bild: EPA/RODRIGO REYES MARIN)

„Das macht mich glücklich“
Alcaraz war bei den US Open auf die Tour zurückgekehrt, zuletzt stand er im siegreichen europäischen Team, das den Laver Cup gewann. Gegen Munar lief es für den 23-Jährigen vor allem Ende des ersten Satzes bei einer 5:3-Führung gar nicht, da konnte sein Gegner mit 14 Punkten in Folge noch die Wende herbeiführen. „Ich weiß auch nicht, was da passiert ist“, sagte Alcaraz. Es habe den Anschein, als müsse er oft im ersten Satz leiden. „Aber wie es mir immer wieder gelingt, zurückzukommen, das macht mich wirklich glücklich“, meinte der siebenfache Grand-Slam-Turniersieger.

In Peking kam für den Tiroler Alexander Erler im Doppel-Halbfinale das Aus. Mit US-Partner Robert Cash setzte es gegen die als Nummer zwei gesetzte britische Paarung Julian Cash/Lloyd Glasspool eine 1:6,6:7(2)-Niederlage.

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