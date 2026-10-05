Nach Verletzungspause: Alcaraz wieder im Finale

„Das macht mich glücklich“

Alcaraz war bei den US Open auf die Tour zurückgekehrt, zuletzt stand er im siegreichen europäischen Team, das den Laver Cup gewann. Gegen Munar lief es für den 23-Jährigen vor allem Ende des ersten Satzes bei einer 5:3-Führung gar nicht, da konnte sein Gegner mit 14 Punkten in Folge noch die Wende herbeiführen. „Ich weiß auch nicht, was da passiert ist“, sagte Alcaraz. Es habe den Anschein, als müsse er oft im ersten Satz leiden. „Aber wie es mir immer wieder gelingt, zurückzukommen, das macht mich wirklich glücklich“, meinte der siebenfache Grand-Slam-Turniersieger.