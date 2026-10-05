Nach Verletzungspause: Alcaraz wieder im Finale

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz ist nur noch einen Schritt von seinem ersten Turniersieg nach seiner Verletzungspause entfernt. Der topgesetzte Titelverteidiger zog am Montag mit einem mühevollen 5:7,6:3,6:1-Erfolg über seinen Landsmann Jaume Munar ins Endspiel des ATP500-Events Japan Open in Tokio ein.
Finalgegner am Dienstag ist der Tscheche Jiri Lehecka, der Valentin Vacherot aus Monaco mit 6:4,6:2 bezwang und seinen ersten Saisontitel anpeilt.
„Das macht mich glücklich“
Alcaraz war bei den US Open auf die Tour zurückgekehrt, zuletzt stand er im siegreichen europäischen Team, das den Laver Cup gewann. Gegen Munar lief es für den 23-Jährigen vor allem Ende des ersten Satzes bei einer 5:3-Führung gar nicht, da konnte sein Gegner mit 14 Punkten in Folge noch die Wende herbeiführen. „Ich weiß auch nicht, was da passiert ist“, sagte Alcaraz. Es habe den Anschein, als müsse er oft im ersten Satz leiden. „Aber wie es mir immer wieder gelingt, zurückzukommen, das macht mich wirklich glücklich“, meinte der siebenfache Grand-Slam-Turniersieger.
In Peking kam für den Tiroler Alexander Erler im Doppel-Halbfinale das Aus. Mit US-Partner Robert Cash setzte es gegen die als Nummer zwei gesetzte britische Paarung Julian Cash/Lloyd Glasspool eine 1:6,6:7(2)-Niederlage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.