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Für 480 Millionen Euro

Achterbahn ums Stadion! Mega-Pläne in der Schweiz

Fußball International
05.10.2026 15:23
Diese moderne Multifunktionsarena soll in der Schweiz gebaut werden.
Diese moderne Multifunktionsarena soll in der Schweiz gebaut werden.(Bild: Screenshot youtube.com/@christianconstantinsa)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während in Österreich die Stimmen nach einer neuen Multifunktionsarena immer lauter werden, gibt es bei den Nachbarn in der Schweiz bereits konkrete Pläne. Der FC Sion will in den kommenden Jahren eine moderne Arena für Fußball, Konzerte und andere Events errichten – sogar eine eigene Achterbahn soll Teil des Projekts sein.

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Der ehemalige Klub von Ex-ÖFB-Keeper Heinz Lindner reichte bei den zuständigen Behörden die Pläne für ein neues, modernes Stadion ein. Kosten soll das Mega-Projekt rund 480 Millionen Euro. Im „Cervin Coliseum“ sollen bei Spielen des FC Sion 21.000 Fans Platz finden, bei anderen Veranstaltungen sogar bis zu 33.000. Rund 100 verschiedene Events sind neben den Fußballpartien vorgesehen, zudem soll das Stadion über ein verschließbares Dach verfügen.

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Auch Hotel im Stadion
Neben der markanten Achterbahn, die sofort ins Auge fällt, soll die hochmoderne Arena auch Platz für ein Hotel mit 80 Zimmern bieten. Auf dem YouTube-Kanal von Sion-Präsident Christian Constantin ist bereits zu sehen, wie das fertige Stadion aussehen soll.

Hier das Video:

„Brauchen eine moderne Eventarena“
In Österreich werden die Rufe nach einer neuen, modernen Arena seit Jahren lauter. „Wir sehen natürlich das Bedürfnis, eine Spielstätte zu haben, die den modernen Anforderungen entspricht. Wir verschließen uns dem in keiner Weise“, erklärte Bundeskanzler Christian Stocker vor wenigen Monaten. Vor allem Teamchef Ralf Rangnick gilt als treibende Kraft in der Debatte um eine neue Arena. „Wir haben in Österreich fantastische Voraussetzungen. Aber gleichzeitig sind wir das Land, in dem es keine einzige moderne Eventarena gibt“, beklagte sich der Deutsche im September 2025.

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