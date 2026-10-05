Achterbahn ums Stadion! Mega-Pläne in der Schweiz

„Brauchen eine moderne Eventarena“

In Österreich werden die Rufe nach einer neuen, modernen Arena seit Jahren lauter. „Wir sehen natürlich das Bedürfnis, eine Spielstätte zu haben, die den modernen Anforderungen entspricht. Wir verschließen uns dem in keiner Weise“, erklärte Bundeskanzler Christian Stocker vor wenigen Monaten. Vor allem Teamchef Ralf Rangnick gilt als treibende Kraft in der Debatte um eine neue Arena. „Wir haben in Österreich fantastische Voraussetzungen. Aber gleichzeitig sind wir das Land, in dem es keine einzige moderne Eventarena gibt“, beklagte sich der Deutsche im September 2025.