Als Beispiel führte er den Fund einer mit Sprengstoff präparierten Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen in Leipzig/Halle Anfang August an. Die deutsche Regierung hatte Russland für den Vorfall verantwortlich gemacht. Die Gefahr von Anschlägen gegen Ziele in Deutschland sei „weiter real und gegenwärtig“, sagte Jäger jetzt. „Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns. Dieser unerklärte Krieg ist nicht mit herkömmlichen militärischen oder rechtlichen Kategorien zu fassen. Wir befinden uns nicht im Verteidigungsfall und werden trotzdem angegriffen – ein Schattenkrieg eben“, sagte er weiter.