Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutscher BND-Chef:

„Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns“

Außenpolitik
05.10.2026 15:53
Im August wurde eine Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig gefunden (Archivbild).
Im August wurde eine Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig gefunden (Archivbild).(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deutschland ist laut BND-Chef Martin Jäger in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten. „(...) Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus“, sagte der Chef des deutschen Auslandsnachrichtendienstes.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als Beispiel führte er den Fund einer mit Sprengstoff präparierten Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen in Leipzig/Halle Anfang August an. Die deutsche Regierung hatte Russland für den Vorfall verantwortlich gemacht. Die Gefahr von Anschlägen gegen Ziele in Deutschland sei „weiter real und gegenwärtig“, sagte Jäger jetzt. „Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns. Dieser unerklärte Krieg ist nicht mit herkömmlichen militärischen oder rechtlichen Kategorien zu fassen. Wir befinden uns nicht im Verteidigungsfall und werden trotzdem angegriffen – ein Schattenkrieg eben“, sagte er weiter.

Die russischen Geheimdienste agierten „hochprofessionell und rücksichtslos“. Ziel sei es, „Europas politische Unterstützung für die Ukraine zu brechen“. Man müsse sich auf „Einschüchterungsversuche und weitere Einmischungen einstellen“. Jäger hält etwa weitere nukleare Drohungen und „niedrigschwellige militärische Aktivitäten Russlands“ im Baltikum für möglich.

BND-Chef Martin Jäger
BND-Chef Martin Jäger(Bild: APA/dpa/Michael Kappeler)

„Wer sich nicht fügt, wird zum Gegner“
„Deutschland ist zu einem Haupthindernis russischer hegemonialer Machtprojektion in Europa und damit zur Zielfläche russischen Handelns geworden. Wer sich nicht fügt, wird zum Gegner: So lautet die Moskauer Lesart.“ Seit dem Sommer habe sich die russische Kriegsführung gegen die Ukraine verschärft. Gleichzeitig versuche der Kreml, Rüstungslieferungen zu unterbinden.

Russland zeige Bereitschaft zu Sabotage und Tötungsdelikten, warnte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen. Man habe bereits Abwehrerfolge erzielen können, sagte Selen. Doch die Lage verschärfe sich weiter.

Lesen Sie auch:
Die Spuren des gescheiterten Drohnenanschlags in Leipzig führen zum russischen ...
Am Flughafen Leipzig
Russen-Geheimagent steckt hinter Drohnenanschlag
12.09.2026
Deutschland rüstet auf
Befugnisse der Geheimdienste werden ausgeweitet
02.07.2026

Ein aktueller Gesetzesentwurf der Regierung unter Kanzler Friedrich Merz sieht eine Ausweitung der Befugnisse des Inlands- und Auslandsgeheimdiensts vor. Demnach sollen sie künftig auch operative Aufgaben übernehmen, etwa um Cyberangriffe zu stoppen oder Rüstungsprojekte zu sabotieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
05.10.2026 15:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
440.053 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
160.330 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
125.604 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6088 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1270 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
1176 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Außenpolitik
Regierung angeschlagen
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
Deutscher BND-Chef:
„Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns“
„Gräben zugeschüttet“
Bablers Teil-Rückzug: SPÖ-Länderchefs zufrieden
EU reagiert
Halbe Milliarde Euro zur Sicherung des Luftraums
Hickhack um Verlust
Nach Fehlgeburt: Ablehnung für „Trauerzeit“-Modell
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf