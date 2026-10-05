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„Off Campus“-Stars

Liebes-Premiere von Mika Abdalla und Josh Heuston

Society International
05.10.2026 14:44
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Diese Blicke sagen mehr als tausend Worte! Fans von „Off Campus“ ahnten es schon lange, jetzt ist es endlich offiziell: Die Serienstars Mika Abdalla und Josh Heuston zeigten sich auf der Fashion Week in Paris erstmals als Paar,

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Schon seit dem Sommer kursieren Gerüchte, Mika Abdalla und Josh Heuston seien mehr als nur Freunde. Damals waren Fotos der beiden beim romantischen Date in Paris aufgetaucht.

Verliebtes Pärchen-Debüt in Paris
Und jetzt gibt es endlich die Liebes-Bestätigung – und das ausgerechnet in Paris! Denn die 26-jährige Serien-Schönheit und ihr um drei Jahre älterer Kollege erschienen zur „Antibiblioteca“-Schau von Valentino am Sonntag nicht nur gemeinsam, sondern auch Händchen haltend. 

Die beiden Stars aus der Serie „Off Campus“ hielten vor der Valentino-Schau in Paris Händchen ...
Die beiden Stars aus der Serie „Off Campus“ hielten vor der Valentino-Schau in Paris Händchen und tauschten verliebte Blicke.(Bild: APA-Images / Action Press / Sabatelli, Lucia)

Wie Fotos zeigen, half Heuston seiner Liebsten, die ein senfgelbes Kleid mit lila Blüten am Kragen trug, aus dem Kleinbus, mit dem die beiden zur Valentino-Show vorgefahren waren. Und ließ seine Mika dann auch gar nicht mehr los.

Und mehr noch: Die beiden tauschten nicht nur verliebte Blicke, sie konnten auch gar nicht mehr aufhören, zu lächeln. Eine Liebes-Premiere, die schöner nicht hätte sein können!

Schon seit dem Sommer gibt es Gerüchte um eine Liebe zwischen Abdalla und Heuston, jetzt machten ...
Schon seit dem Sommer gibt es Gerüchte um eine Liebe zwischen Abdalla und Heuston, jetzt machten die beiden es endlich offiziell!(Bild: APA-Images / Action Press / Sabatelli, Lucia)

Nach Trennung frisch verliebt
Kurz, bevor die ersten gemeinsamen Bilder von Abdalla und Heuston aufgetaucht waren, hatte der Sprecher der „Off Campus“-Beauty bestätigt, dass die Allie-Darstellerin und ihr Verlobter Jake Short getrennt sind. 

Auch wenn es hinter der Kamera gefunkt hat, in der Amazon-Prime-Serie spielen Abdalla und Heuston kein Paar. Während Heuston in seiner Rolle als Justin mit Hannah Wells (gespielt von Ella Bright) anbandelt, ist Abdalla als Hannahs Freundin Allie Hayes zu sehen.

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Und diese verliebt sich wiederum in den Hockeyspieler Dean Di Laurentis (gespielt von Stephen Kalyn). Die Liebe der beiden soll in der bereits bestätigten Staffel zwei der Serienadaption der Buchreihe von Elle Kennedy in den Mittelpunkt rücken.

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