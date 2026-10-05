Liebes-Premiere von Mika Abdalla und Josh Heuston

Verliebtes Pärchen-Debüt in Paris

Und jetzt gibt es endlich die Liebes-Bestätigung – und das ausgerechnet in Paris! Denn die 26-jährige Serien-Schönheit und ihr um drei Jahre älterer Kollege erschienen zur „Antibiblioteca“-Schau von Valentino am Sonntag nicht nur gemeinsam, sondern auch Händchen haltend.