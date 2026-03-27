Bankräuber stellte sich bei Flucht selbst das Bein

Auch Profis haben Pech: Nach einem Banküberfall am Campus der Kepler-Uni in Linz stürzte der 67-jährige Täter, verletzte sich blutig im Gesicht und hinterließ eine Spur, die zu seiner Verhaftung in einer nahen Parkgarage führte. Der kriminelle Senior schweigt, gab nur zu, dass Beute und Waffe ihm gehören.
Er ist offenbar ein richtiger Berufsverbrecher: Jener 67-Jährige, der am Dienstag den Bankraub auf die Raiffeisen-Filiale am Campus der Linzer Kepler-Uni verübt haben soll, hat ein kriminelles Vorleben. Der gebürtige Niederösterreicher, der in Bregenz (Vbg.) lebt, hat ein beeindruckendes Vorstrafenregister. Er saß zuletzt wegen schweren Raubes 13 Jahre ab.
Der (vor)letzte Überfall im Jahr 2012
Der damals schon zehnfach vorbestrafte Gauner hatte am 1. Februar 2012 kurz nach 18 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert eine Filiale der Vorarlberger Volksbank in Bregenz überfallen und 138.000 Euro erbeutet. Zunächst gelang ihm die Flucht, zehn Tage später wurde der Schwerkriminelle aber in der Wohnung eines Bekannten in Bregenz festgenommen.
Wir haben die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt. Bisher hat der Beschuldigte keine Angaben gemacht, warum er nach Linz kam.
Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
14 Jahre später kam es zur Reprise
Der 67-Jährige, soll, wie berichtet, am Dienstag gegen 11.30 Uhr maskiert die Raiffeisenbank am Uni-Campus betreten und die beiden Mitarbeiterinnen mit einem kleinkalibrigen Revolver bedroht haben. Er stopfte etwa 6000 Euro in ein Einkaufssackerl, lief danach hinaus, stürzte und schlug sich das Gesicht blutig.
So legte er quasi eine Spur und verlor auch Geldscheine. Um 11.57 Uhr stellten ihn Polizisten in einem nahen Parkhaus; Beute und Waffe hatte er noch bei sich. Die Staatsanwaltschaft Linz hat U-Haft beantragt. Zu allen Fragen schweigt der Verdächtige.
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