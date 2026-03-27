Bankräuber stellte sich bei Flucht selbst das Bein

Der (vor)letzte Überfall im Jahr 2012

Der damals schon zehnfach vorbestrafte Gauner hatte am 1. Februar 2012 kurz nach 18 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert eine Filiale der Vorarlberger Volksbank in Bregenz überfallen und 138.000 Euro erbeutet. Zunächst gelang ihm die Flucht, zehn Tage später wurde der Schwerkriminelle aber in der Wohnung eines Bekannten in Bregenz festgenommen.