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Unglaublich! So viele Nannys helfen Kim Kardashian

Society International
05.10.2026 15:34
Kim Kardashian mit ihrer ältesten Tochter North: Wie viele Nannys die Reality-Queen für sie und ...
Kim Kardashian mit ihrer ältesten Tochter North: Wie viele Nannys die Reality-Queen für sie und ihre drei weiteren Kindern hat, das hat die 45-Jährige jetzt verraten.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sie ist die Reality-Queen schlechthin, leitet ein Dessous-Imperium und steht neuerdings auch als Schauspielerin vor der Kamera. Und obendrein ist Kim Kardashian auch Mama von vier Kindern. Wie sie es schafft, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen? Mit sehr viel Hilfe! Denn die 45-Jährige verriet jetzt, wie viele Nannys im Hintergrund tatsächlich mit anpacken, damit bei ihr und ihren Kids alles rund läuft ...

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Mit Ex-Ehemann Kanye West hat Kim Kardashian die vier Kinder North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7). Eine Rasselbande, die die Reality-Queen zwischen Dreharbeiten für ihre Show „The Kardashians“ und Fotoshootings für ihre Marke Skims mit Links schaukelt? Nicht ganz!

Bei Kim arbeitet nicht nur eine Nanny!
Denn die 45-Jährige plauderte im Interview mit dem „Sunday Times Style Magazine“ jetzt ganz offen aus, dass sie bei der Kinderbetreuung auf die Hilfe von Nannys setzt.

Kim Kardashian posiert mit ihren vier Kindern auch gerne für gemeinsame Instagram-Schnappschüsse – etwa hier zu Weihnachten 2025:

Richtig gehört: Bei Kim arbeitet nicht nur ein Kindermädchen, sondern unglaubliche fünf Nannys! Und das im Schichtdienst. Denn so stellt die Reality-TV-Queen sicher, dass rund um die Uhr jemand verfügbar ist, wenn eines ihrer Kinder etwas braucht.

Kim bringt Kids in die Schule
Zwar nehmen die fünf Nannys Kardashian viel Arbeit ab, gleichzeitig beteuerte die Vierfach-Mama, dass sie auch viele Dinge selbst schupft – und etwa die Kinder zur Schule bringt und wieder abholt. Und mit ihnen gemeinsam zu Abend isst. 

„Ich bin eine mittelstrenge Mutter“, plauderte Kim zudem aus dem Nähkästchen. Und verriet: „Ich lese den Kindern jeden Abend Bücher vor.“

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Schon in der Vergangenheit sprach Kardashian, dass sie bei der Kindererziehung seit dem Ehe-Aus mit Kanye West im Jahr 2021 meistens auf sich selbst gestellt ist, weil die Kinder die meiste Zeit bei ihr sind. Unterstützung durch ihre Nannys nimmt die Reality-TV-Queen also dankend an ...

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