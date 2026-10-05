Unglaublich! So viele Nannys helfen Kim Kardashian

Sie ist die Reality-Queen schlechthin, leitet ein Dessous-Imperium und steht neuerdings auch als Schauspielerin vor der Kamera. Und obendrein ist Kim Kardashian auch Mama von vier Kindern. Wie sie es schafft, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen? Mit sehr viel Hilfe! Denn die 45-Jährige verriet jetzt, wie viele Nannys im Hintergrund tatsächlich mit anpacken, damit bei ihr und ihren Kids alles rund läuft ...