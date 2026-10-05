Gigi Hadid zeigt im Mini-Top krasse Bauchmuskeln

Denn Hadids Körpermitte ist nicht nur flach, sondern auch richtig gut definiert. Und entspricht absolut dem neuen Bauchmuskel-Trend der Promis. Die tragen heuer nämlich nicht mehr Sixpack, sondern viel lieber 11-Line-Abs – besonders definierte Bauchmuskeln, bei denen sich neben der geraden Linie der Bauchmitte zusätzlich zwei seitliche Muskelkonturen abzeichnen.