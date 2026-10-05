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Hingucker bei Miu Miu

Gigi Hadid zeigt im Mini-Top krasse Bauchmuskeln

Star-Style
05.10.2026 15:00
Gigi Hadid sorgte mit ihrem trainierten Bauch bei der Schau von Miu Miu für Aufsehen.
Gigi Hadid sorgte mit ihrem trainierten Bauch bei der Schau von Miu Miu für Aufsehen.(Bild: Krone-Collage/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT, APA/AP Photo/Aurelien Morissard)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Alle Augen auf Gigi Hadid! Das Topmodel feierte am Wochenende ihre Paris-Premiere auf dem Laufsteg von Miu Miu – und war im Mini-Top und mit krassen Bauchmuskeln eindeutig DER Hingucker der Modenschau.

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Geht es nach Miu Miu, müssen die Kekse zur Weihnachtszeit wohl in der Dose bleiben. Denn DER Frühlingstrend steht bereits fest: XXS-Tops, auf der Hüfte getragene Unterteile, dazwischen sehr viel nackte Haut – und im Idealfall ein mega trainierter Bauch!

Gigi Hadid zeigt Bauchmuskel-Trend
Den jedenfalls stellte Topmodel Gigi Hadid am Wochenende auf der Fashion Week zur Schau. Die 31-Jährige feierte am Catwalk des Luxuslabels nämlich ihr Debüt auf der Pariser Modewoche – und ließ mit diesem Auftritt alle staunen.

Gigi Hadid ließ ihre 11-Line-Abs blitzen.
Gigi Hadid ließ ihre 11-Line-Abs blitzen.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)
Das Model beweist: Sie ist in Topform!
Das Model beweist: Sie ist in Topform!(Bild: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Denn Hadids Körpermitte ist nicht nur flach, sondern auch richtig gut definiert. Und entspricht absolut dem neuen Bauchmuskel-Trend der Promis. Die tragen heuer nämlich nicht mehr Sixpack, sondern viel lieber 11-Line-Abs – besonders definierte Bauchmuskeln, bei denen sich neben der geraden Linie der Bauchmitte zusätzlich zwei seitliche Muskelkonturen abzeichnen. 

Und das gefällt nicht nur den Fans, sondern mit Sicherheit auch ihrem Liebsten, Hollywoodstar Bradley Cooper.

Der Frühling wird sportlich – jedenfalls, wenn es nach Miu Miu geht. So trägt Gigi Hadid zum ...
Der Frühling wird sportlich – jedenfalls, wenn es nach Miu Miu geht. So trägt Gigi Hadid zum eleganten Rock etwa sportliche Sneaker und ein knappes Crop-Top, das auch ins Fitnessstudio passt.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Sportliche Miu-Miu-Kollektion
Bauchmuskeln à la Hadid sind nicht zuletzt das perfekte Accessoire für die sehr sportlich angehauchte Kollektion von Miu Miu.

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So zeigte das Modehaus als Trends für den Sommer etwa kurze Sporthosen, die zu glitzernden Sporttops und High Heels kombiniert werden, Sneakers zu kurzen Kleidern oder eben Sporttops zu eleganten Röcken aus edlen Stoffen. 

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