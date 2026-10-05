Gigi Hadid zeigt im Mini-Top krasse Bauchmuskeln

Alle Augen auf Gigi Hadid! Das Topmodel feierte am Wochenende ihre Paris-Premiere auf dem Laufsteg von Miu Miu – und war im Mini-Top und mit krassen Bauchmuskeln eindeutig DER Hingucker der Modenschau.
Geht es nach Miu Miu, müssen die Kekse zur Weihnachtszeit wohl in der Dose bleiben. Denn DER Frühlingstrend steht bereits fest: XXS-Tops, auf der Hüfte getragene Unterteile, dazwischen sehr viel nackte Haut – und im Idealfall ein mega trainierter Bauch!
Gigi Hadid zeigt Bauchmuskel-Trend
Den jedenfalls stellte Topmodel Gigi Hadid am Wochenende auf der Fashion Week zur Schau. Die 31-Jährige feierte am Catwalk des Luxuslabels nämlich ihr Debüt auf der Pariser Modewoche – und ließ mit diesem Auftritt alle staunen.
Denn Hadids Körpermitte ist nicht nur flach, sondern auch richtig gut definiert. Und entspricht absolut dem neuen Bauchmuskel-Trend der Promis. Die tragen heuer nämlich nicht mehr Sixpack, sondern viel lieber 11-Line-Abs – besonders definierte Bauchmuskeln, bei denen sich neben der geraden Linie der Bauchmitte zusätzlich zwei seitliche Muskelkonturen abzeichnen.
Und das gefällt nicht nur den Fans, sondern mit Sicherheit auch ihrem Liebsten, Hollywoodstar Bradley Cooper.
Sportliche Miu-Miu-Kollektion
Bauchmuskeln à la Hadid sind nicht zuletzt das perfekte Accessoire für die sehr sportlich angehauchte Kollektion von Miu Miu.
So zeigte das Modehaus als Trends für den Sommer etwa kurze Sporthosen, die zu glitzernden Sporttops und High Heels kombiniert werden, Sneakers zu kurzen Kleidern oder eben Sporttops zu eleganten Röcken aus edlen Stoffen.
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