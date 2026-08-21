Auch Griechenland hat Angst vor iranischem Angriff

Damit rücken Griechenland, Zypern und Bulgarien in einer neuen sicherheitspolitischen Konstellation näher zusammen. Die jüngsten Berichte bedeuten zwar nicht, dass ein iranischer Angriff auf europäischem Boden unmittelbar bevorsteht. Sie zeigen jedoch, dass Teheran im Falle einer erneuten groß angelegten US-Offensive offenbar bereit ist, über die bisherigen regionalen Grenzen hinauszudenken. Für Athen bedeutet dies vor allem eines: Die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts muss bei der Planung der nationalen und regionalen Verteidigung inzwischen ausdrücklich berücksichtigt werden.