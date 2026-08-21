Lkw in Vollbrand, Südautobahn stundenlang gesperrt

Kurz nach Mitternacht gegen 0.30 Uhr ging bei den Feuerwehren der Alarm ein: Ein Sattelschlepper stand in Vollbrand. Wie der slowakische Fahrer angab, fiel plötzlich die Elektronik seines Lkw aus. Anschließend brach am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite Feuer aus. Der 52-Jährige lenkte den Sattelzug sofort auf den Pannenstreifen und versuchte den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen – doch das Fahrzeug stand binnen Minuten in Vollbrand.