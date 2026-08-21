Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Batterien beladen

Lkw in Vollbrand, Südautobahn stundenlang gesperrt

Steiermark
21.08.2026 07:35
Zahlreiche Feuerwehrleute standen beim Brand auf der A2 im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehrleute standen beim Brand auf der A2 im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Untergroßau)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Großeinsatz für die steirischen Feuerwehren in der Nacht auf Freitag: Auf der Südautobahn bei Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) geriet ein mit Batterien beladener Sattelschlepper in Vollbrand. Ärgerlich: Mehrere Autofahrer pfiffen auch mitten in der Nacht auf das Bilden einer Rettungsgasse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kurz nach Mitternacht gegen 0.30 Uhr ging bei den Feuerwehren der Alarm ein: Ein Sattelschlepper stand in Vollbrand. Wie der slowakische Fahrer angab, fiel plötzlich die Elektronik seines Lkw aus. Anschließend brach am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite Feuer aus. Der 52-Jährige lenkte den Sattelzug sofort auf den Pannenstreifen und versuchte den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen – doch das Fahrzeug stand binnen Minuten in Vollbrand.

Großaufgebot der Feuerwehr rückte an
Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an – darunter die FF Sinabelkirchen, die FF Obergroßau, die FF Untergroßau, die FF Hochenegg, die FF Markt Ilz sowie der Ölstützpunkt des BFV Fürstenfeld. Besonders gefährlich war die Situation, da am Hänger des Lkw mehrere Paletten Batterien geladen waren. Die Einsatzkräfte konnten den Brand aber zum Glück rasch löschen. 

Vom Lkw blieb nicht viel über.
Vom Lkw blieb nicht viel über.(Bild: Feuerwehr Sinabelkirchen)

Diesel ausgetreten
Allerdings wurde der Fahrzeugtank stark beschädigt, wodurch laut Polizei rund 200 Liter Diesel austraten. Der Kraftstoff konnte jedoch gebunden und abgepumpt werden. Eine Gefahr für die Umwelt soll nicht bestanden haben.

Die Südautobahn musste für die Dauer der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Gegen 5.30 Uhr konnte die zweite Fahrspur für den Verkehr freigegeben werden – aufgrund der Bergungsarbeiten bleibt die rechte Fahrspur voraussichtlich noch bis 9 Uhr gesperrt. Der Fahrer blieb bei dem Zwischenfall zum Glück unverletzt!

Rettungsgasse funktionierte nicht
Die Freiwilligen Feuerwehren bewiesen in dieser Nacht wieder einmal ihre Kompetenz und ihren unschätzbaren Wert für die Gesellschaft. Und doch gab's bei diesem Einsatz einen großen Wermutstropfen: Wie die Feuerwehr Obergroßau mitteilte, funktionierte die Rettungskette bei der Anfahrt auf der Südautobahn überhaupt nicht – „dadurch haben wir wertvolle Minuten verloren“, ist auf ihrer Facebook-Seite zu lesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.08.2026 07:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
120.632 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
119.859 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
113.897 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1516 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1479 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf