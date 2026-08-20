Nach Erdbeben: Kolumbien ruft den Notstand aus

„Müssen an mehreren Fronten gleichzeitig handeln“

„Das Ausmaß dieser Tragödie erfordert es, dass wir an mehreren Fronten gleichzeitig handeln: die Suche nach unseren Vermissten fortsetzen, uns um die Verletzten und Betroffenen kümmern, die lebenswichtige Infrastruktur wiederherstellen und bereits jetzt den Wiederaufbau der betroffenen Regionen vorbereiten“, schrieb der erst seit zwei Wochen amtierende Präsident Abelardo De La Espriella auf der Plattform X.