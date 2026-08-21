Regierungschef küsst bei Hockey-WM einen Spieler

Seit 2022 liiert, seit 2024 verlobt

Er sei „kein Hockey-Experte“, sagte der 39-Jährige, der seit Februar Regierungschef in den Niederlanden ist. „Ich bin ein großer Fan, aber ich schaue Hockey auch noch ein bisschen wie ein Laie.“ Mit dem zehn Jahre jüngeren Keenan ist Jetten seit 2022 liiert, im November 2024 verlobte sich das Paar. Eine Fernbeziehung müssen Politiker und Hockey-Star trotz unterschiedlicher Nationalitäten nicht führen: Seit 2016 spielt Keenan in der ersten niederländischen Hockey-Liga, wo er beim HC Klein Zwitserland in Den Haag unter Vertrag steht