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Regierungschef küsst bei Hockey-WM einen Spieler

Sport-Mix
21.08.2026 07:29
Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten küsste bei der Hockey-WM den argentinischen ...
Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten küsste bei der Hockey-WM den argentinischen Hockey-Teamspieler Nicolas Keenan, mit dem er verlobt ist.(Bild: EPA/BAS CZERWINSKI)
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Von krone Sport

Emotionale Szenen gab es jüngst bei der Hockey-WM in Holland. Erst bejubelte der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten den 3:1-Erfolg von Oranje gegen Argentinien. Dann schloss er nach dem Ende der Partie den argentinischen Nationalspieler seinen Verlobten Nicolas Keenan, in die Arme und küsste ihn.

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Bei der Partie in Amstelveen in den Niederlanden schlugen bei dem schwulen Regierungschef zwei Herzen in einer Brust. „Ich bin hier, um die Niederlande anzufeuern – und ein ganz kleines bisschen auch wegen meines Verlobten. Vielleicht kann er ein Tor für Argentinien schießen, aber am Ende sollen die Niederlande den Sieg holen«, wurde der Linksliberale von der niederländischen Rundfunkanstalt NOS vor dem Spiel  zitiert.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten und der argentinische Hockey-Spieler Nicolas ...
Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten und der argentinische Hockey-Spieler Nicolas Keenan sind schon länger ein Paar.(Bild: AFP/BAS CZERWINSKI)

Schon am vergangenen Sonntag saß Jetten bei der Heim-WM im Amstelveen auf der Tribüne, um die Spiele der Niederlande gegen Neuseeland (5:1) und Argentiniens gegen Japan (3:0) zu verfolgen – erst mit einem Oranje-Trikot, dann in den blau-weißen Farben Argentiniens.

Der niederländische Ministierpräsident Rob Jetten sah schon mehrere Spiele bei der Hockey-WM.
Der niederländische Ministierpräsident Rob Jetten sah schon mehrere Spiele bei der Hockey-WM.(Bild: EPA/BAS CZERWINSKI)

Seit 2022 liiert, seit 2024 verlobt
Er sei „kein Hockey-Experte“, sagte der 39-Jährige, der seit Februar Regierungschef in den Niederlanden ist. „Ich bin ein großer Fan, aber ich schaue Hockey auch noch ein bisschen wie ein Laie.“ Mit dem zehn Jahre jüngeren Keenan ist Jetten seit 2022 liiert, im November 2024 verlobte sich das Paar. Eine Fernbeziehung müssen Politiker und Hockey-Star trotz unterschiedlicher Nationalitäten nicht führen: Seit 2016 spielt Keenan in der ersten niederländischen Hockey-Liga, wo er beim HC Klein Zwitserland in Den Haag unter Vertrag steht

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