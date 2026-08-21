Max Verstappen: „Ich übe für meine eigene Ehe“

Die Vertragsverlängerung bei Red Bull soll für Max Verstappen auch Auswirkungen auf sein Privatleben haben. „Ich übe für meine eigene Ehe“, scherzt der Formel-1-Star.
Die monatelangen Spekulationen um einen möglichen Abgang sind beendet: Max Verstappen bleibt Red Bull Racing langfristig erhalten. Für viele Fans und Experten durchaus überraschende Nachricht aus der Formel 1.
Seit 2015 fährt Verstappen (erst für Toro Rosso, dann für Red Bull) in der Motorsport-Königsklasse.
Erfüllt er seinen neuen Kontrakt bis 2030, würden das 15 Jahre im Auto des Brauseherstellers bedeuten. Er werde dann versuchen, das in seiner „eigenen Ehe zu verdreifachen“, meint der 28-Jährige vor dem Rennen in Zandvoort.
Liebesglück mit Tochter von Legende
Seit 2020 ist der Niederländer mit Kelly Piquet, der Tochter von Dreifach-Weltmeister Nelson Piquet (1981, 1983, 1987), liiert, die ihren Max stets um die Welt begleitet, die Daumen drückt und nach erfolgreichen Rennen Siegerbussis schenkt. Im vergangenen Jahr kam Tochter Lily auf die Welt.
Noch kein Sieg in der laufenden Saison
Von 2021 bis 2024 war Verstappen viermal in Serie Weltmeister. Einen fünften Titel verpasste er im Vorjahr gegen McLarens Lando Norris denkbar knapp.
71 GP-Siege hat Verstappen mittlerweile auf der Habenseite, mit dem neuen, seit dieser Saison gültigen Motorenreglement hat Red Bull aber noch kein Rennen gewonnen. In der WM-Wertung liegt der dominante Fahrer der vergangenen Jahre zur Saisonhalbzeit nur auf Rang sechs.
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