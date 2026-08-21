Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschung in der F1

Max Verstappen: „Ich übe für meine eigene Ehe“

Formel 1
21.08.2026 07:02
Max Verstappen hat bei Red Bull verlängert.
Max Verstappen hat bei Red Bull verlängert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vertragsverlängerung bei Red Bull soll für Max Verstappen auch Auswirkungen auf sein Privatleben haben. „Ich übe für meine eigene Ehe“, scherzt der Formel-1-Star.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die monatelangen Spekulationen um einen möglichen Abgang sind beendet: Max Verstappen bleibt Red Bull Racing langfristig erhalten. Für viele Fans und Experten durchaus überraschende Nachricht aus der Formel 1.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/FERENC ISZA)

Seit 2015 fährt Verstappen (erst für Toro Rosso, dann für Red Bull) in der Motorsport-Königsklasse.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen und sein langjähriger Förderer 
„Gehen Emotionen hoch“
Verstappen-Überraschung! Jetzt reagiert auch Marko
20.08.2026
Spekulationen beendet
Verstappen verlängert vorzeitig bei Red Bull
20.08.2026

Erfüllt er seinen neuen Kontrakt bis 2030, würden das 15 Jahre im Auto des Brauseherstellers bedeuten. Er werde dann versuchen, das in seiner „eigenen Ehe zu verdreifachen“, meint der 28-Jährige vor dem Rennen in Zandvoort.

Liebesglück mit Tochter von Legende
Seit 2020 ist der Niederländer mit Kelly Piquet, der Tochter von Dreifach-Weltmeister Nelson Piquet (1981, 1983, 1987), liiert, die ihren Max stets um die Welt begleitet, die Daumen drückt und nach erfolgreichen Rennen Siegerbussis schenkt. Im vergangenen Jahr kam Tochter Lily auf die Welt.

Noch kein Sieg in der laufenden Saison
Von 2021 bis 2024 war Verstappen viermal in Serie Weltmeister. Einen fünften Titel verpasste er im Vorjahr gegen McLarens Lando Norris denkbar knapp.

71 GP-Siege hat Verstappen mittlerweile auf der Habenseite, mit dem neuen, seit dieser Saison gültigen Motorenreglement hat Red Bull aber noch kein Rennen gewonnen. In der WM-Wertung liegt der dominante Fahrer der vergangenen Jahre zur Saisonhalbzeit nur auf Rang sechs.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
21.08.2026 07:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
120.331 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
116.653 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
113.791 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1515 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1476 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf