Doch nicht unverkäuflich? Eine erstaunliche Wende!

Wie die „Mundo Deportivo“ berichtet, ist Atletico offenbar bereit für einen Verkauf. Es heißt, Alvarez darf mit dem FC Arsenal, der großes Interesse am 26-jährigen Stürmer hat, verhandeln. Das Problem: Alvarez will nicht nach London, sondern zum FC Barcelona wechseln. Das will wiederum Atletico mit aller Macht verhindern.