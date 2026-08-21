Doch nicht unverkäuflich? Eine erstaunliche Wende!

Wilder Transfer-Poker um Julian Alvarez: Atletico Madrid stimmt nun offenbar doch einen Verkauf zu - jedoch mit einer Bedingung!
Vor wenigen Tagen hatte Diego Simeone die Spekulationen um Julian Alvarez eigentlich klar beendet. Der Atletico-Coach bezeichnete den Argentinier als zentralen Baustein seiner Mannschaft und will das Team weiter um ihn herum aufbauen. Doch nun die Kehrtwende!
Wie die „Mundo Deportivo“ berichtet, ist Atletico offenbar bereit für einen Verkauf. Es heißt, Alvarez darf mit dem FC Arsenal, der großes Interesse am 26-jährigen Stürmer hat, verhandeln. Das Problem: Alvarez will nicht nach London, sondern zum FC Barcelona wechseln. Das will wiederum Atletico mit aller Macht verhindern.
Bahnt sich Mega-Transfer an?
Fest steht: Wechselt Alvarez, dann kommt es zum Mega-Deal. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis Sommer 2030 – und sein Marktwert liegt bei stolzen 120 Millionen Euro!
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