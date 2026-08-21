Hunderte Unwetter-Einsätze, Pkw von Straßen gefegt

Auto vom Baum getroffen, Bäume entwurzelt

In Haslau an der Donau wurden Insassen aus einem Fahrzeug gerettet, das im Hochwasser festsaß. In Maria Ellend stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus, andernorts wurde ein Auto von einem Baum getroffen. Auch in Schwadorf und Enzersdorf an der Fischa richtete der Sturm Schäden an: Dächer wurden abgedeckt und Bäume entwurzelt. In Margarethen am Moos kippte auf der B60 sogar ein Lkw um.