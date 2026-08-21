Bittere Aufgabe! Sprung auf Tennis-Thron verpasst

„Natürlich fühle ich mich nicht gerade gut“, sagte Rybakina. „Das Gehen schmerzt.“ Die 27-Jährige kündigte eine MRT-Untersuchung an. „Die Verletzung macht mir schon länger zu schaffen, aber ich hatte das Gefühl, sie im Griff zu haben.“ Vor dem Spiel habe es sich „okay“ angefühlt.