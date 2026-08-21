Bittere Aufgabe! Sprung auf Tennis-Thron verpasst

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Jelena Rybakina hat beim Masters-Turnier in Cincinnati verletzt aufgegeben und verpasst dadurch den möglichen Sprung an die Spitze der Weltrangliste.
Die Kasachin beendete ihr Viertelfinal-Match gegen die Polin Iga Swiatek beim Stand von 1:4 wegen Sprunggelenkproblemen. Sie hätte das Endspiel erreichen müssen, um Aryna Sabalenka aus Belarus als Nummer eins abzulösen. Diese war bereits im Achtelfinale ausgeschieden.
„Natürlich fühle ich mich nicht gerade gut“, sagte Rybakina. „Das Gehen schmerzt.“ Die 27-Jährige kündigte eine MRT-Untersuchung an. „Die Verletzung macht mir schon länger zu schaffen, aber ich hatte das Gefühl, sie im Griff zu haben.“ Vor dem Spiel habe es sich „okay“ angefühlt.
Sorgen kurz vor US Open
Rybakina gewann den Rasen-Klassiker in Wimbledon 2022 und die Australian Open in diesem Jahr. Am 30. August beginnen in New York die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.
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