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Widersprach Freund: Bayern-Profi kurz vor Abschied

Deutsche Bundesliga
21.08.2026 06:12
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und Co. wollen Joao Palhinha im Sommer unbedingt ...
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und Co. wollen Joao Palhinha im Sommer unbedingt loswerden.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
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Von krone Sport

Joao Palhinha gilt seit Wochen als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Jetzt bahnt sich der Abschied des 31-jährigen Portugiesen aus München an.

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„Sie (Anm. d. Red.: Sacha Boey und Joao Palhinha) wissen Bescheid. Sie trainieren jetzt mit, aber sie werden in unserer Planung keine große Rolle mehr spielen. Sie sind gute Spieler, sie trainieren ordentlich, sie werden jetzt dabei bleiben. Aber der Plan ist, dass sie die nächsten Schritte wo anders gehen“, hatte Sportdirektor Christoph Freund vor rund einem Monat klargestellt.

Joao Palhinha
Joao Palhinha(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Das sah Palhinha jedoch anders. „Ich möchte meine Position hier behalten“, posaunte er und widersprach dem Österreicher. Seine Planänderung sorgte für Unruhe in München.

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Unter Cheftrainer Vincent Kompany spielte Palhinha auch zuletzt keine Rolle mehr. Bei den Vorbereitungsspielen im gegen RB Leipzig (3:1) am Samstag und am Dienstag in Heidenheim (4:2) stand der Portugiese nicht im Kader. Und nun steht sein Abschied kurz bevor.

So viel kassieren die Bayern
Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich der FC Bayern München und Benfica Lissabon auf einen Transfer geeinigt. 14 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen – so hoch ist die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler.

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