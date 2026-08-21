Widersprach Freund: Bayern-Profi kurz vor Abschied

„Sie (Anm. d. Red.: Sacha Boey und Joao Palhinha) wissen Bescheid. Sie trainieren jetzt mit, aber sie werden in unserer Planung keine große Rolle mehr spielen. Sie sind gute Spieler, sie trainieren ordentlich, sie werden jetzt dabei bleiben. Aber der Plan ist, dass sie die nächsten Schritte wo anders gehen“, hatte Sportdirektor Christoph Freund vor rund einem Monat klargestellt.