Widersprach Freund: Bayern-Profi kurz vor Abschied

Joao Palhinha gilt seit Wochen als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Jetzt bahnt sich der Abschied des 31-jährigen Portugiesen aus München an.
„Sie (Anm. d. Red.: Sacha Boey und Joao Palhinha) wissen Bescheid. Sie trainieren jetzt mit, aber sie werden in unserer Planung keine große Rolle mehr spielen. Sie sind gute Spieler, sie trainieren ordentlich, sie werden jetzt dabei bleiben. Aber der Plan ist, dass sie die nächsten Schritte wo anders gehen“, hatte Sportdirektor Christoph Freund vor rund einem Monat klargestellt.
Das sah Palhinha jedoch anders. „Ich möchte meine Position hier behalten“, posaunte er und widersprach dem Österreicher. Seine Planänderung sorgte für Unruhe in München.
Unter Cheftrainer Vincent Kompany spielte Palhinha auch zuletzt keine Rolle mehr. Bei den Vorbereitungsspielen im gegen RB Leipzig (3:1) am Samstag und am Dienstag in Heidenheim (4:2) stand der Portugiese nicht im Kader. Und nun steht sein Abschied kurz bevor.
So viel kassieren die Bayern
Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich der FC Bayern München und Benfica Lissabon auf einen Transfer geeinigt. 14 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen – so hoch ist die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.