Margaret Qualley sorgt mit Naked-Shoes für Furore

Und wie der Name schon erahnen lässt, bestehen die Luxus-Accessoires lediglich aus einem Stück Leder, das über die Ferse gestülpt und mit Bändern fixiert wird. Das heißt: Das Fußgewölbe, die Fußballen sowie die Zehen bleiben nackt. Man ist also barfuß, aber irgendwie auch nicht.