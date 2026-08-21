Margaret Qualley sorgt mit Naked-Shoes für Furore

Oben hui, unten – hä? Margaret Qualleys Look war bei der Premiere des Films „The Dog Stars“ defintiv das Tuschelthema Nummer eins. Denn die frisch getrennte Schauspielerin kam nicht nur oben „ohne“, sondern auch unten quasi ohne – und präsentierte somit den wohl schrägsten Trendschuh der Saison!
So viel wissen Fashionistas längst: Nicht jeden Trend muss man zwangsweise auch verstehen. So ging es wohl auch vielen Fans von Margaret Qualley bei der Premiere von „The Dog Stars“ in London.
Wow-Kleid von Chanel
Die hübsche Schauspielerin, die sich erst kürzlich von ihrem Ehemann Jack Antonoff getrennt hatte, erschien in einem Traumkleid von Chanel – und ohne Ehering am Finger.
Doch das schwarze Fransenkleid mit V-Ausschnitt, in dem die 31-Jährige eine wirklich fantastische Figur machte, war eindeutig nicht das Tuschelthema des Abends.
Qualley unten (fast) ohne
Im Gegenteil! Denn alle schauten der Tochter von Andie MacDowell an diesem Abend nur auf die Füße. Die steckten nämlich in Chanels neuesten Trend-„Schuhen“, den „Barefoot Cap Heel“-Flats.
Und wie der Name schon erahnen lässt, bestehen die Luxus-Accessoires lediglich aus einem Stück Leder, das über die Ferse gestülpt und mit Bändern fixiert wird. Das heißt: Das Fußgewölbe, die Fußballen sowie die Zehen bleiben nackt. Man ist also barfuß, aber irgendwie auch nicht.
Zum ersten Mal wurden die schrägen Chanel-„Schuhe“ im April 2026 auf dem Laufsteg präsentiert und sorgten schon damals für Stirnrunzeln und Kopfschütteln bei den Modefans.
Ehe-Aus nach drei Jahren
Erst Anfang Juli wurde bekannt, dass sich Qualley nach drei Jahren Ehe von ihrem Mann Jack Antonoff getrennt hatte. Die Beziehung soll schon vor dem Liebes-Aus von Krisen geprägt gewesen sein, hieß es damals.
Ein Freund des Paares verriet allerdings, dass die Schauspielerin und der Musik-Produzent derzeit herauszufinden versuchten, wie es weitergehen soll.
Dass Qualley sich nun aber ohne Ehering bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt nach den Trennungs-News zeigte, dürfte wohl beweisen, dass zumindest die Schauspielerin bereits einen Schlussstrich unter ihre Ehe gesetzt hat ...
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