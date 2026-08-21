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Oben und unten „ohne“

Margaret Qualley sorgt mit Naked-Shoes für Furore

Star-Style
21.08.2026 08:17
Margaret Qualley sorgte bei der Premiere von „The Dog Stars“ mit ihrem Schuhwerk für ...
Margaret Qualley sorgte bei der Premiere von „The Dog Stars“ mit ihrem Schuhwerk für Tuscheleien.(Bild: Krone-Collage/AFP/HENRY NICHOLLS, APA/AP Photo/Millie Turner)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Oben hui, unten – hä? Margaret Qualleys Look war bei der Premiere des Films „The Dog Stars“ defintiv das Tuschelthema Nummer eins. Denn die frisch getrennte Schauspielerin kam nicht nur oben „ohne“, sondern auch unten quasi ohne – und präsentierte somit den wohl schrägsten Trendschuh der Saison!

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So viel wissen Fashionistas längst: Nicht jeden Trend muss man zwangsweise auch verstehen. So ging es wohl auch vielen Fans von Margaret Qualley bei der Premiere von „The Dog Stars“ in London.

Wow-Kleid von Chanel
Die hübsche Schauspielerin, die sich erst kürzlich von ihrem Ehemann Jack Antonoff getrennt hatte, erschien in einem Traumkleid von Chanel – und ohne Ehering am Finger.

Margaret Qualley posierte am Red Carpet gemeinsam mit ihrem „The Dog Stars“-Kollegen Jacob ...
Margaret Qualley posierte am Red Carpet gemeinsam mit ihrem „The Dog Stars“-Kollegen Jacob Elordi.(Bild: AP/Millie Turner)
Doch trotz ihres Wow-Kleides waren alle Blicke nur auf die Füße von Margaret Qualley gerichtet.
Doch trotz ihres Wow-Kleides waren alle Blicke nur auf die Füße von Margaret Qualley gerichtet.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Doch das schwarze Fransenkleid mit V-Ausschnitt, in dem die 31-Jährige eine wirklich fantastische Figur machte, war eindeutig nicht das Tuschelthema des Abends.

Qualley unten (fast) ohne
Im Gegenteil! Denn alle schauten der Tochter von Andie MacDowell an diesem Abend nur auf die Füße. Die steckten nämlich in Chanels neuesten Trend-„Schuhen“, den „Barefoot Cap Heel“-Flats.

Die steckten nämlich in den Naked-Shoes von Chanel. Ein Top oder ein Flop?
Die steckten nämlich in den Naked-Shoes von Chanel. Ein Top oder ein Flop?(Bild: APA/AP Photo/Millie Turner)

Und wie der Name schon erahnen lässt, bestehen die Luxus-Accessoires lediglich aus einem Stück Leder, das über die Ferse gestülpt und mit Bändern fixiert wird. Das heißt: Das Fußgewölbe, die Fußballen sowie die Zehen bleiben nackt. Man ist also barfuß, aber irgendwie auch nicht.

Zum ersten Mal wurden die schrägen Chanel-„Schuhe“ im April 2026 auf dem Laufsteg präsentiert und sorgten schon damals für Stirnrunzeln und Kopfschütteln bei den Modefans.

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Ehe-Aus nach drei Jahren
Erst Anfang Juli wurde bekannt, dass sich Qualley nach drei Jahren Ehe von ihrem Mann Jack Antonoff getrennt hatte. Die Beziehung soll schon vor dem Liebes-Aus von Krisen geprägt gewesen sein, hieß es damals.

Ein Freund des Paares verriet allerdings, dass die Schauspielerin und der Musik-Produzent derzeit herauszufinden versuchten, wie es weitergehen soll.

Margaret Qualley und Jack Antonoff haben sich nach drei Jahren Ehe getrennt.
Margaret Qualley und Jack Antonoff haben sich nach drei Jahren Ehe getrennt.(Bild: PPS/www.pps.at)

Dass Qualley sich nun aber ohne Ehering bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt nach den Trennungs-News zeigte, dürfte wohl beweisen, dass zumindest die Schauspielerin bereits einen Schlussstrich unter ihre Ehe gesetzt hat ...

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