Trump erklärt dem Iran den „Wirtschaftskrieg“

Jedes Land, das mit dem Iran zusammenarbeite, müsse ebenfalls mit „GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen“ rechnen, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social. Trump steht. Der US-Präsident steht innenpolitisch stark unter Druck – auch weil er in seinem Krieg gegen den Iran seit Wochen keine offensichtlichen Erfolge für sich verbuchen kann. Weder auf diplomatischer noch auf militärischer Ebene scheint es in seinem Sinne voranzugehen.