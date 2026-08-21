Erst ein Roboter konnte den Jubilar übertreffen

Weltrekordler, Showman, Sprücheklopfer Betrugsopfer und Möchtegern-Fußballer – zu seinem 40. Geburtstag blickt die „Krone“ auf Karriere, „Fast-Karrieren“ und das schillernde Privatleben von Sprint-Superstar Usain Bolt zurück und verrät, welchem Rat ihm einst Fußball-Trainerlegende Vicente del Bosque gab.
Eine Legende wird 40. Zum Jubiläum von Usain Bolt am 21. August wird es sicher wieder zahlreiche Gratulationen von Leichtathletik-Granden aus aller Welt geben. Eine Gelegenheit, um den Jamaikaner wieder vor den Vorhang zu holen, lässt man sich nicht entgehen. Denn die Lichtgestalt überschattet die Nachfolger in seiner Sportart nach wie vor.
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