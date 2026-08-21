Erst ein Roboter konnte den Jubilar übertreffen

Eine Legende wird 40. Zum Jubiläum von Usain Bolt am 21. August wird es sicher wieder zahlreiche Gratulationen von Leichtathletik-Granden aus aller Welt geben. Eine Gelegenheit, um den Jamaikaner wieder vor den Vorhang zu holen, lässt man sich nicht entgehen. Denn die Lichtgestalt überschattet die Nachfolger in seiner Sportart nach wie vor.