Salzburg siegt, aber „das darf nicht passieren“

Den Leistungsabfall bemängelte auch der Trainer. „Das darf uns nicht passieren“, so Trainer Danny Röhl. Erst in der Schlussphase fanden die Mozartstädter ihren Fokus wieder. Und in der letzten Minute der Nachspielzeit fiel doch noch das 1:0. Der eingewechselte Neuzugang Umut Tohumcu hatte bei seinem Pflichtspieldebüt die Beine im Spiel, am Ende wurde der Treffer als Eigentor von Pettersson gewertet.