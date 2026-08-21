In Tirols Motorsportlandschaft sind Gerhard Berger und sein Neffe Lucas Auer zwei große Aushängeschilder aus dem Unterland. Nun macht sich ein junger Oberländer auf, um in der Motorsportwelt seine Spuren zu hinterlassen. Der 17-jährige Simon Schranz kämpft mit seinem spanischen Team Virage in der Ligier European Series um die Meisterschaft. Nach seinem Sieg zum Auftakt in Barcelona und zwei zweiten Plätzen in Paul Ricard und Le Mans (Fra) liegt der Tiroler nur fünf Punkte hinter den Führenden. „ Und plötzlich kämpfen wir um die Meisterschaft“, freut sich der Lewis-Hamilton-Fan.