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„Und plötzlich kämpfen wir um die Meisterschaft“

Motorsport
21.08.2026 08:00
Simon Schranz (r.), feierte in Barcelona seinen ersten Sieg.
Simon Schranz (r.), feierte in Barcelona seinen ersten Sieg.(Bild: DPPI)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Mit 16 holte er bereits erste Podiumsplätze in der Formel 4. Seit 2026 fährt Simon Schranz in der Ligier European Series auf Anhieb um Podestplätze und Rennsiege mit. Der Imster liegt aktuell in Schlagdistanz zur Spitze der Fahrerwertung. Für den Gewinn der Serie winkt ein sechsstelliges Preisgeld.

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In Tirols Motorsportlandschaft sind Gerhard Berger und sein Neffe Lucas Auer zwei große Aushängeschilder aus dem Unterland. Nun macht sich ein junger Oberländer auf, um in der Motorsportwelt seine Spuren zu hinterlassen. Der 17-jährige Simon Schranz kämpft mit seinem spanischen Team Virage in der Ligier European Series um die Meisterschaft. Nach seinem Sieg zum Auftakt in Barcelona und zwei zweiten Plätzen in Paul Ricard und Le Mans (Fra) liegt der Tiroler nur fünf Punkte hinter den Führenden. „ Und plötzlich kämpfen wir um die Meisterschaft“, freut sich der Lewis-Hamilton-Fan.

Formel 2 der Langstrecke
Schranz fährt mit seinem Teamkollegen Alex Gardner (Aus) in einem Ligier JS P4 mit V6-Ford-Motor und knapp 400 PS. „Ich habe mit Alex ein super Verhältnis – das ist gerade in unserer Klasse sehr wichtig“, erklärt der Imster.
Die Ligier Prototype Series fährt im Rahmenprogramm der Le Mans Series und kann vereinfacht als eine Art Formel 2 des Langstreckensports bezeichnet werden.

Auf der legendären Strecke von Le Mans fuhr Schranz in seinem Virage-Boliden auf Rang zwei.
Auf der legendären Strecke von Le Mans fuhr Schranz in seinem Virage-Boliden auf Rang zwei.(Bild: DPPI)

Für Schranz geht es bereits an diesem Wochenende (Rennen 1: Samstag, 14:10 Uhr und Rennen 2: Sonntag, 09:00 Uhr) auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps weiter. „Das ist meine Lieblingsstrecke und wir können auch dort wieder ganz vorne mitfahren“, hofft Schranz.

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