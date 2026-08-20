Heftige Unwetter forderten Österreichs Feuerwehren

Zahlreiche Feuerwehren sind am Donnerstag in Teilen Österreichs im Unwettereinsatz gestanden. Mehrere Personen mussten laut Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. In Haslau an der Donau wurden Insassen aus einem Fahrzeug gerettet, das sich im Hochwasser befand. In Maria Ellend stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Bei einem weiteren Einsatz fiel ein Baum auf ein Kfz.