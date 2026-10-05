Starke Verbrühungen: Kleinkind ins Spital geflogen

Bei einem tragischen Zwischenfall im steirischen Mariazell wurde am Sonntag ein eineinhalbjähriges Mädchen schwer verletzt. Schuld dürfte ein Wasserkocher gewesen sein.
Das kleine Mädchen musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Kurz vor 13 Uhr dürfte sich der Vorfall am Sonntag in einem Mehrparteienhaus in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ereignet haben. Das Kleinkind soll laut Polizei einen Wasserkocher umgeworfen haben. Dabei erlitt das erst 15 Monate alte Mädchen Verbrennungen ersten und zweiten Grades auf beiden Oberschenkeln sowie im Bauchbereich.
Sieben Prozent verbrüht
Laut Polizei Mariazell sind sieben Prozent der Hautoberfläche demnach verbrüht. Das Rote Kreuz Mariazellerland sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Notarzthubschrauber Christophorus 15 und die Polizei waren ausgerückt, nachdem die Mutter den Notruf alarmiert hatte. Das Mädchen wurde in stabilem Zustand in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
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