Starke Verbrühungen: Kleinkind ins Spital geflogen

Das kleine Mädchen musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Kurz vor 13 Uhr dürfte sich der Vorfall am Sonntag in einem Mehrparteienhaus in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ereignet haben. Das Kleinkind soll laut Polizei einen Wasserkocher umgeworfen haben. Dabei erlitt das erst 15 Monate alte Mädchen Verbrennungen ersten und zweiten Grades auf beiden Oberschenkeln sowie im Bauchbereich.