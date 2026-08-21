„Digital ja, analog muss trotzdem bleiben!“

Das World Wide Web macht vor älteren Generationen nicht Halt. Die Bereitschaft, das globale Netz zu nutzen, nimmt bei Menschen über 65 zwar deutlich zu. Doch mehr als ein Viertel der Pensionisten fühlt sich noch nicht digital fit oder nicht reif für eine entsprechende technische Ausrüstung. Der Forderung nach tatkräftiger Hilfe und Gratis-Angeboten für Schulungen kommt der Seniorenbund nach.