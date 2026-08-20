Zwischenbilanz: Energiewende ist voll auf Kurs

„Nachhaltige Werte geschaffen“

Laut dem Vorstandsvorsitzenden Stephan Sharma könne man nun nach fünf Jahren sagen, dass dies keine Vision mehr auf dem Papier sei, sondern längst in Umsetzung: „Wir haben den Eigenversorgungsgrad von 50 auf rund 75 Prozent erhöht, unsere erneuerbare Erzeugung massiv ausgebaut und gleichzeitig nachhaltige Werte für das Burgenland geschaffen.“ Gelungen sei gemeinsam mit den Menschen und Gemeinden – trotz Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs, globaler Lieferengpässe und einer Wirtschaftskrise.