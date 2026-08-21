LASK, Rapid und Co.: So groß sind die Chancen!

90 Prozent für Salzburg

Besser sieht es für die Salzburger im Europa-League-Play-off aus! Die „Bullen“ kamen am Donnerstag im Hinspiel beim schwedischen Sensationsmeister Mjällby AIF zu einem 1:0-Last-Minute-Erfolg. Trotz des knappen Vorsprungs sind die Mozartstädter – zumindest wenn es nach dem Daten-Computer geht – so gut wie durch: 90 Prozent sprechen vor dem Rückspiel am Donnerstag (19 Uhr) eine klare Sprache!