LASK, Rapid und Co.: So groß sind die Chancen!

Halbzeit in der finalen Quali-Phase! So stehen die Chancen der heimischen Bundesliga-Klubs auf einen Einzug in die Europacup-Gruppenphase ...
Es war eine bittere 0:3-Niederlage bei Celtic Glasgow. Der LASK haderte im Champions-League-Play-off mit einem ineffizienten Auftritt in Schottland. Vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ist die Aufgabe nun denkbar knifflig. Laut der Statistik-Plattform „Football Meets Data“ liegt die Aufstiegschance der Linzer nur noch bei vier Prozent.
90 Prozent für Salzburg
Besser sieht es für die Salzburger im Europa-League-Play-off aus! Die „Bullen“ kamen am Donnerstag im Hinspiel beim schwedischen Sensationsmeister Mjällby AIF zu einem 1:0-Last-Minute-Erfolg. Trotz des knappen Vorsprungs sind die Mozartstädter – zumindest wenn es nach dem Daten-Computer geht – so gut wie durch: 90 Prozent sprechen vor dem Rückspiel am Donnerstag (19 Uhr) eine klare Sprache!
Rapid nun leichter Favorit
Und wie sieht es für die Wiener Klubs im Conference-League-Play-off aus? Beginnen wir mit der positiven Nachricht: Nach dem 2:2 bei Heart of Midlothian liegt die Aufstiegschance von Rapid bei 62 Prozent. Noch ist alles offen, aber Rapid geht mit den Zuschauern im Rücken als leichter Favorit ins Rückspiel gegen die Schotten am Mittwoch (18.45 Uhr) in Hütteldorf.
Austria braucht Wunder
Die Austria steht hingegen vor einer Mammutaufgabe. Nach dem 0:2 bei Sporting Braga hat „Football Meets Data“ die „Veilchen“ kaum mehr auf der Rechnung. Die Aufstiegschance der Violetten wird mit gerade einmal fünf Prozent berechnet. Am Donnerstag (20.30 Uhr) muss gegen die Potugiesen ein Wunder her. Doch der Fußball ist ja bekanntlich immer für eine Überraschung gut …
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