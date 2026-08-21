Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polit-Zoff um Widmung

Trotz freier Bauplätze soll neues Bauland her

Burgenland
21.08.2026 05:00
Die geplante Umwidmung von rund 3000 Quadratmetern Grünland sorgt in Riedlingsdorf für ...
Die geplante Umwidmung von rund 3000 Quadratmetern Grünland sorgt in Riedlingsdorf für politischen Wirbel.(Bild: Marco2811 - stock.adobe.com)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Obwohl die Gemeinde Riedlingsdorf noch neun erschlossene Bauplätze zu verkaufen hat, sollen 3000 Quadratmeter Grünland zu Bauland werden. Ein Gemeinderat vermutet ein politisches Spiel und spricht von kräftigem Wertzuwachs. Der Bürgermeister weist die Vorwürfe zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine geplante Umwidmung sorgt in Riedlingsdorf für Wirbel. Rund 3000 m² Grünland sollen zu Bauland werden. Dagegen hat Gemeinderat Mario Schuh von der Bürgerliste ZLR beim Land Einwände eingebracht. Schuh stößt vor allem sauer auf, dass die Gemeinde selbst noch neun fertig aufgeschlossene Bauplätze zum Verkauf hat. Insgesamt zwölf Plätze wurden vor fünf Jahren geschaffen, erst drei sind verkauft.

Vorwurf eines „politischen Spiels“
„Wir haben solche Anträge im Gemeinderat schon oft abgelehnt. Warum sollte es dieses Mal anders sein?“, fragt Schuh. Zudem gebe es aufgrund der vorhandenen Baulandreserven eine Vorgabe des Landes gegen weitere Umwidmungen. Hinter der Sache vermutet Schuh auch ein „politisches Spiel“. Sowohl beim jetzigen Eigentümer als auch beim früheren Besitzer gebe es ein Näheverhältnis zur Gemeinde.

Zitat Icon

Wir haben solche Anträge im Gemeinderat schon oft abgelehnt. Warum sollte es dieses Mal anders sein?

Gemeinderat Mario Schuh (ZLR)

Bild: Carina Fenz

Bürgermeister Wilfried Bruckner (SPÖ) weist den Verdacht entschieden zurück. Auch die Behauptung, wegen vorhandener Baulandreserven dürfe grundsätzlich nichts mehr umgewidmet werden, stimme nicht.

Kräftiger Wertzuwachs: Von 10.000 auf 150.000 Euro
Schuh kritisiert zudem einen möglichen kräftigen Wertzuwachs und spricht von rund 10.000 auf bis zu 150.000 Euro. Auch diese Rechnung weist Bruckner zurück. Die Gemeinde habe selbst vor fünf Jahren Grünland um 19 Euro pro Quadratmeter gekauft, zuletzt seien es 17 Euro gewesen. Bauland werde um 39 Euro verkauft.

Gemeinderat ist erst am Zug
Entschieden ist die Sache allerdings noch nicht. Die besagte Fläche liegt derzeit zur Begutachtung auf, auch das Land ist mit dem Verfahren befasst. Grundsätzlich könne jeder ein entsprechendes Ansuchen stellen, betont Bruckner. Erst nach Abschluss des Verfahrens ist der Gemeinderat am Zug.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
21.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
20° / 30°
Symbol starke Regenschauer
Mattersburg
19° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
19° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
19° / 29°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
120.171 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
114.434 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
113.707 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1513 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1475 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Mehr Burgenland
Nach fünf Jahren
Zwischenbilanz: Energiewende ist voll auf Kurs
Nach 180 Jahren
Oberwarter Wochenmarkt feiert Nacht-Premiere
Prozess in Eisenstadt
Amtsleiter gewinnt Match gegen Bürgermeisterin
Stammzellenspende
Burgenlands unglaubliche Lebensretter-Serie
Programm in Schlaining
Wenn in der Burgarena die ganz große Magie regiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf