Trotz freier Bauplätze soll neues Bauland her

Vorwurf eines „politischen Spiels“

„Wir haben solche Anträge im Gemeinderat schon oft abgelehnt. Warum sollte es dieses Mal anders sein?“, fragt Schuh. Zudem gebe es aufgrund der vorhandenen Baulandreserven eine Vorgabe des Landes gegen weitere Umwidmungen. Hinter der Sache vermutet Schuh auch ein „politisches Spiel“. Sowohl beim jetzigen Eigentümer als auch beim früheren Besitzer gebe es ein Näheverhältnis zur Gemeinde.