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Nach 180 Jahren

Oberwarter Wochenmarkt feiert Nacht-Premiere

Burgenland
20.08.2026 18:00
Die Marktfahrer freuen sich auf den ersten Nachtmarkt. Stadtchef Rosner, Sabrina Topler und ...
Die Marktfahrer freuen sich auf den ersten Nachtmarkt. Stadtchef Rosner, Sabrina Topler und Kerstin Zsifkovits-Taferner machten vorab die Würstelprobe.(Bild: Stadtgemeinde Oberwart)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Seit mehr als 180 Jahren gehört der Oberwart Wochenmarkt zum Stadtbild. Jetzt wird die Tradition erstmals in den Abend verlegt: Mit verlängerten Marktzeiten, Musik und Unterhaltung sollen am Freitag auch jene Besucher ins Zentrum gelockt werden, die mittwochvormittags keine Zeit haben.

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Der Wochenmarkt ist seit mehr als 180 Jahren eine Institution in Oberwart. Allerdings hat er einen Haken: Wer am Mittwochvormittag keine Zeit hat, bekommt vom Markttreiben wenig mit. Das soll sich zumindest für einen Abend ändern. Am Freitag feiert deshalb der erste Nachtmarkt Premiere.

Von 16 bis 21 Uhr öffnen die Marktfahrer ihre Stände. Die Idee entstand auch, weil es die Lange Einkaufsnacht nicht mehr gibt. Mit dem neuen Format will man wieder mehr Leben an einem Sommerabend ins Zentrum bringen und den Markt einem größeren Publikum zugänglich machen.

Marktfahrer Walter Rathmanner.
Marktfahrer Walter Rathmanner.(Bild: Stadtgemeinde Oberwart)

Viele der bekannten Marktfahrer sind bei der Premiere dabei und bringen ihr gewohntes Sortiment mit. Auch Würstel und Langos gehören zum Angebot. Rund um die Stände gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Günter „Sheddy“ Schedl spielt beim Rathaus, „Die zwa Huatfoahra“ sorgen im Stadtgarten mit Austropop und Evergreens für Stimmung.

Zitat Icon

Beim Nachtmarkt wollen wir dieses besondere Marktgefühl einmal in einer anderen Atmosphäre erlebbar machen.

Bürgermeister Georg Rosner

Feiern bis in die Nacht: Nach dem Ende ist noch lange nicht Schluss
Für Kinder gibt es Kinderschminken, dazu kommen Glücksrad und Gewinnspiel. „Unser Wochenmarkt ist seit Generationen ein wichtiger Treffpunkt. Beim Nachtmarkt wollen wir dieses besondere Marktgefühl einmal in einer anderen Atmosphäre erlebbar machen“, sagt Bürgermeister Georg Rosner.

Nach dem offiziellen Ende um 21 Uhr soll noch nicht Schluss sein. Die Stadt hofft, dass viele Besucher den Abend anschließend in den Lokalen im Zentrum ausklingen lassen. 

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