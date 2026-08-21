Die Lustenauer Horror-Bilanz gegen Sturm Graz

Andere Dimensionen

Welche Dimensionen beide Mannschaften trennt, wurde zuletzt beim Transfer von Verteidiger Jeyland Mitchell ersichtlich. Sturm Graz erhielt vom RC Straßburg acht Millionen Euro überwiesen – so viel wie noch nie. Zum Vergleich: Lustenaus Gesamtbudget liegt bei etwas mehr als sechs Millionen Euro. Sturm war auch für den bisherigen Rekordtransfer der Austria verantwortlich. Im Jänner 2023 zahlten die „Blackys“ rund 1,2 Millionen Euro Ablöse für Bryan Teixeira. Bei den Grazern konnte sich der Spieler von den Kapverden allerdings nie durchsetzen. Die jüngste Verbindung zwischen beiden Vereinen ist der Transfer von Lord Afrifa von Sturms Amateuren zu Lustenau im Sommer. Der 20-jährige Ghanaer hat sich auf Anhieb in die Startelf gespielt.