Mehr als 90 Feuerwehrleute im Kampf gegen Flammen

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Eisbach-Rein zu einem Waldbrand im Ortsteil Meierhof alarmiert. Schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort wurde schnell klar, dass ein Wohnhaus auf einer Waldlichtung in Flammen stand. Sofort wurden weitere Wehren nachalarmiert – insgesamt standen mehr als 90 Feuerwehrleute von acht Wehren im Einsatz.