Mehr als 90 Feuerwehrleute im Kampf gegen Flammen

Ein vermeintlicher Waldbrand entpuppte sich am frühen Freitagabend in Rein (Graz-Umgebung) als Brand eines Wohnhauses. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten stand im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.
Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Eisbach-Rein zu einem Waldbrand im Ortsteil Meierhof alarmiert. Schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort wurde schnell klar, dass ein Wohnhaus auf einer Waldlichtung in Flammen stand. Sofort wurden weitere Wehren nachalarmiert – insgesamt standen mehr als 90 Feuerwehrleute von acht Wehren im Einsatz.
Das Gebäude war zum Glück unbewohnt. Das Obergeschoss und der Dachstuhl wurden durch das Feuer stark beschädigt – das Erdgeschoss konnte von der Feuerwehr geschützt werden. Der Regen in der Nacht trug zur Entspannung bei. Die Ursache des Feuers ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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