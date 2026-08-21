Zwischen ÖSV-Ass und Schweizerin hat’s gefunkt

Der Skizirkus hat ein neues Traumpaar und das über besondere sportliche Grenzen hinweg. Denn es sind der Österreicher Stefan Eichberger und die Schweizerin Stephanie Jenal, die die große Ski-Rivalität hinter sich lassen und ihr privates Liebesglück jetzt auch erstmals öffentlich machen.
Spekuliert wurde seit geraumer Zeit, doch nun haben Eichberger und Jenal es offiziell gemacht. Auf Instagram hat die Schweizer Speed-Spezialistin nämlich Fotos ihres Urlaubs in Kroatien gepostet – darunter auch eine Aufnahme, die sie zusammen mit Eichberger am Strand zeigt.
„Ein dringend benötigter Tapetenwechsel“, schreibt die 28-Jährige dazu. Dabei ist die Vorbereitung für die neue Ski-Saison auch Teil des Kroatien-Trips, wie weitere Fotos zeigen. Dennoch genießen die Schweizerin und die ÖSV-Speed-Hoffnung ihre gemeinsame Zeit.
Teil von illustrer Runde
Bereits im Frühjahr sollen die beiden gemeinsam in der Dominikanischen Republik Urlaub gemacht haben. Wie „Blick“ berichtet, sollen die beiden schon über ein Jahr ein Paar sein. Jetzt ist es auch ganz offiziell! Und sie befinden sich in einem illustren Kreis zu dem etwa auch Michelle Gisin und Luca de Aliprandini sowie natürlich Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde zählen.
Nach den entspannten Tagen am Strand geht es für das Paar mit wenig gemeinsamer Zeit weiter. Die Vorbereitung auf die neue Saison wird intensiver – Eichberger wird zum Trainingslager nach Chile reisen. Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison hofft er auf eine reibungslose Vorbereitung. So wie auch Jenal. Auch die Schweizerin hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sie möchte im Winter im Speed-Weltcup endlich wieder befreit angreifen.
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