Zwischen ÖSV-Ass und Schweizerin hat’s gefunkt

Nach den entspannten Tagen am Strand geht es für das Paar mit wenig gemeinsamer Zeit weiter. Die Vorbereitung auf die neue Saison wird intensiver – Eichberger wird zum Trainingslager nach Chile reisen. Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison hofft er auf eine reibungslose Vorbereitung. So wie auch Jenal. Auch die Schweizerin hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sie möchte im Winter im Speed-Weltcup endlich wieder befreit angreifen.