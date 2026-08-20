Im Video: Dürre legt Riesen-Mine in der Donau frei

In der Slowakei haben Einsatzkräfte eine 2,40 Meter lange Schiffsmine aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Donau gezogen – nur 20 Zentimeter unter der Wasseroberfläche hatte sie das extreme Niedrigwasser freigelegt. Wenig später verwandelte die kontrollierte Sprengung eine Sandgrube in einen zwölf Meter breiten Krater.