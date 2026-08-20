Drei Verletzte nach Tornado in Brandenburg

Im rheinland-pfälzischen Waldorf waren zwei Frauen im Alter von 58 und 47 Jahren gemeinsam spazieren, als das Unwetter aufzog und sie Schutz bei einer überdachten Sitzgruppe suchten. Als ein nahe gelegener Baum durch das Unwetter entwurzelt wurde und auf die Sitzgruppe stürzte, wurden beide Frauen getroffen. Die 58-Jährige starb am Unfallort, die 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.