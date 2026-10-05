„Schlimmste Erfahrungen“ – Toto Wolff stinksauer

Russells Chancen dahin

Der Wiener entschuldigte sich bei Russell. „George ist ein starkes Rennen gefahren, aber wir haben ihn im Stich gelassen. Die Realität ist, dass uns das in diesem Jahr schon zu oft passiert ist. Das ist nicht akzeptabel.“ Russell, der unter anderem schon in Kanada und Belgien Pech gehabt hatte, war konsterniert. „Das geht über jede Enttäuschung hinaus. Es ist nicht das erste Mal, daher bin ich dieses Gefühl schon gewöhnt“, erklärte der Brite, der auf Rang drei liegend ausgeschieden war. „Ich muss nicht extra sagen, dass ich glaube, dass meine Chancen dahin sind“, meinte Russell mit Blick auf die WM.