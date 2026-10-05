Auto lichterloh in Flammen: Sperre am Zirler Berg

Feueralarm am späten Montagvormittag am Zirler Berg in Tirol: Ein Auto ging aus derzeit noch unbekannter Ursache in Flammen auf. Der Lenker blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. Aufgrund des Einsatzes musste die B177 zwischen Zirl und Leithen gesperrt werden.
Am späten Montagvormittag wurde die Feuerwehr zu dem Autobrand auf der B177 Seefelder Straße am Zirler Berg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand.
Verletzt wurde offenbar niemand
Der Lenker blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. Auch vonseiten der Rettung hieß es, dass die betroffene Person nicht in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.
Ausbreitung des Brandes verhindert
Die Freiwillige Feuerwehr Zirl verhinderte das Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Böschung und löschte gemeinsam mit der Feuerwehr Reith bei Seefeld den Brand ab.
Neben Feuerwehr und Rettung war auch die Polizei vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.
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