Isaiah Washington: Seine Frau ist 2025 verstorben

Dass er überhaupt öffentlich über den Tod seiner Frau spricht, fiel dem Schauspieler nicht leicht. Sie habe sich immer bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. „Ich weiß nicht, ob dieser Beitrag angemessen ist, weil Jenisa Washington äußerst privat war“, schrieb er. „Aber ich glaube, ich muss mich einfach von ihr von der anderen Seite zurechtweisen lassen.“