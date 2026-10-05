Isaiah Washington: Seine Frau ist 2025 verstorben

Traurige Nachricht von „Grey’s Anatomy“-Star Isaiah Washington: Seine Ehefrau Jenisa Maria Garland starb bereits im Juni 2025 nach einem schweren Schlaganfall. Bis jetzt konnte er nicht darüber sprechen.
Fast eineinhalb Jahre lang schwieg Isaiah Washington über den schwersten Verlust seines Lebens. Jetzt hat der frühere „Grey’s Anatomy“-Star öffentlich gemacht, dass seine Ehefrau Jenisa Maria Garland bereits im Juni 2025 gestorben ist. Garland und Washington waren 29 Jahre verheiratet.
Seine Frau sei am 31. Mai 2025 plötzlich zusammengebrochen. Wenige Tage später, am 9. Juni, starb sie, schilderte am Wochenende auf Instagram seine schwersten Stunden.
Massiver hämorrhagischen Schlaganfall kam als „riesiger Schock“
Für Washington und seine Familie sei ihr Tod völlig unerwartet gekommen. „Es kam für mich und unsere gesamte Familie wie ein riesiger Schock“, schrieb der Schauspieler.
Jenisa Maria Garland starb an einem massiven hämorrhagischen Schlaganfall. Dabei handelt es sich um eine schwere Hirnblutung, bei der ein Blutgefäß im Gehirn reißt und Blut in das umliegende Gewebe austritt. Washington erklärte, seine Frau habe sich von dem Schlaganfall nicht mehr erholt.
Der Schauspieler hofft, dass seine Geschichte andere Menschen rettet und warnte davor, Kopfschmerzen zu verharmlosen. „Hört zu, Leute … Manche Kopfschmerzen sind nicht einfach nur Kopfschmerzen oder Migräne, sie können viel schlimmer sein und ein Warnsignal darstellen“, schrieb Washington. „Lasst, wenn möglich, euer Gehirn untersuchen und nehmt solche Kopfschmerzen ernst.“
Dass er überhaupt öffentlich über den Tod seiner Frau spricht, fiel dem Schauspieler nicht leicht. Sie habe sich immer bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. „Ich weiß nicht, ob dieser Beitrag angemessen ist, weil Jenisa Washington äußerst privat war“, schrieb er. „Aber ich glaube, ich muss mich einfach von ihr von der anderen Seite zurechtweisen lassen.“
Dr. Preston Burke in „Grey‘s Anatomy“
Isaiah Washington wurde vor allem durch seine Rolle als Dr. Preston Burke in der erfolgreichen Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ bekannt. In der Serie spielte er einen brillanten Herzchirurgen und gehörte in den ersten Staffeln zum zentralen Ensemble.
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