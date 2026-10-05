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Ist Marterbauer als Vizekanzler geeignet?

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05.10.2026 12:40
Finanzminister Markus Marterbauer soll nach dem Rückzug von Andreas Babler Vizekanzler werden.
Finanzminister Markus Marterbauer soll nach dem Rückzug von Andreas Babler Vizekanzler werden.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Nach dem Babler-Beben soll Markus Marterbauer als Vizekanzler übernehmen. Doch neben seiner Krebserkrankung stehen auch politische Hürden im Raum. Hat Marterbauer das Durchsetzungsvermögen, um den Reformstau zu lösen?

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Markus Marterbauer war jahrelang als Wirtschaftsforscher am WIFO und später als Chefökonom der Arbeiterkammer tätig, ehe er 2025 das Finanzministerium übernahm. Als Vizekanzler käme nun eine deutlich größere politische Führungsrolle auf ihn zu: Er müsste die Dreierkoalition mit ÖVP und Neos zusammenhalten und den aktuellen Reformstau bei Projekten wie der Wehrdienst- oder Sozialhilfereform lösen.

Ihre Meinung zählt!
Welche Fähigkeiten und Qualitäten bringt Markus Marterbauer Ihrer Ansicht nach für das Amt des Vizekanzlers mit und wo sehen Sie mögliche Schwachstellen? Bei welchen festgefahrenen Reformen – von der Sozialhilfe bis zum Wehrdienst – trauen Sie ihm am ehesten tragfähige Kompromisse zu? Wo müsste er auf ÖVP und Neos zugehen, und an welchen roten Kernpositionen sollte er festhalten?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten dazu in den Kommentaren!

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