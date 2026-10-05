Ist Marterbauer als Vizekanzler geeignet?

Ihre Meinung zählt!

Welche Fähigkeiten und Qualitäten bringt Markus Marterbauer Ihrer Ansicht nach für das Amt des Vizekanzlers mit und wo sehen Sie mögliche Schwachstellen? Bei welchen festgefahrenen Reformen – von der Sozialhilfe bis zum Wehrdienst – trauen Sie ihm am ehesten tragfähige Kompromisse zu? Wo müsste er auf ÖVP und Neos zugehen, und an welchen roten Kernpositionen sollte er festhalten?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten dazu in den Kommentaren!