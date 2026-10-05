Ist Marterbauer als Vizekanzler geeignet?

Nach dem Babler-Beben soll Markus Marterbauer als Vizekanzler übernehmen. Doch neben seiner Krebserkrankung stehen auch politische Hürden im Raum. Hat Marterbauer das Durchsetzungsvermögen, um den Reformstau zu lösen?
Markus Marterbauer war jahrelang als Wirtschaftsforscher am WIFO und später als Chefökonom der Arbeiterkammer tätig, ehe er 2025 das Finanzministerium übernahm. Als Vizekanzler käme nun eine deutlich größere politische Führungsrolle auf ihn zu: Er müsste die Dreierkoalition mit ÖVP und Neos zusammenhalten und den aktuellen Reformstau bei Projekten wie der Wehrdienst- oder Sozialhilfereform lösen.
Ihre Meinung zählt!
Welche Fähigkeiten und Qualitäten bringt Markus Marterbauer Ihrer Ansicht nach für das Amt des Vizekanzlers mit und wo sehen Sie mögliche Schwachstellen? Bei welchen festgefahrenen Reformen – von der Sozialhilfe bis zum Wehrdienst – trauen Sie ihm am ehesten tragfähige Kompromisse zu? Wo müsste er auf ÖVP und Neos zugehen, und an welchen roten Kernpositionen sollte er festhalten?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten dazu in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.